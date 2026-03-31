భూమ్మీద నూకలు వున్నాయి, భారీ లారీ ఢీకొని బైటపడ్డ యువతీయువకులు... వీడియో
రోడ్డు ప్రమాదాలు. ఏమరపాటుగా వుంటే అంతేసంగతులు. రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఒక్కోసారి ప్రమాదాలు వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది అదృష్టంకొద్దీ చిన్నగాయం కూడా కాకుండా బైటపడతారు. ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
రోడ్డుపై ద్విచక్ర వాహనంపై యువతీయువకులు వెళ్తున్నారు. వారు వెళ్తుండగా వెనుక నుంచి ఓ భారీ టిప్పర్ వారిని ఢీకొట్టింది. ఆ ధాటికి బైకుతో పాటు ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు. లక్కీగా వారిద్దరూ లారీ చక్రాల కింద కాకుండా బైటవైపు పడ్డారు. లారీ చక్రాల కింద బైక్ పడిపోయి నుజ్జునుజ్జయ్యింది. నిజంగా వారికి భూమిపై నూకలు వున్నాయి అంటున్నారు నెటిజన్లు. ఎంతమాత్రం వేగం తగ్గించకుండా అలా దూసుకెళ్లిన లారీ టిప్పర్ డ్రైవర్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.