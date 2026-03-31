మంగళవారం, 31 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 31 మార్చి 2026 (12:52 IST)

భూమ్మీద నూకలు వున్నాయి, భారీ లారీ ఢీకొని బైటపడ్డ యువతీయువకులు... వీడియో

couple escaped from accident
రోడ్డు ప్రమాదాలు. ఏమరపాటుగా వుంటే అంతేసంగతులు. రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఒక్కోసారి ప్రమాదాలు వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది అదృష్టంకొద్దీ చిన్నగాయం కూడా కాకుండా బైటపడతారు. ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
రోడ్డుపై ద్విచక్ర వాహనంపై యువతీయువకులు వెళ్తున్నారు. వారు వెళ్తుండగా వెనుక నుంచి ఓ భారీ టిప్పర్ వారిని ఢీకొట్టింది. ఆ ధాటికి బైకుతో పాటు ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు. లక్కీగా వారిద్దరూ లారీ చక్రాల కింద కాకుండా బైటవైపు పడ్డారు. లారీ చక్రాల కింద బైక్ పడిపోయి నుజ్జునుజ్జయ్యింది. నిజంగా వారికి భూమిపై నూకలు వున్నాయి అంటున్నారు నెటిజన్లు. ఎంతమాత్రం వేగం తగ్గించకుండా అలా దూసుకెళ్లిన లారీ టిప్పర్ డ్రైవర్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా విడుదల తేదీ విషయంలో మరోసారి వాయిదా వేసుకోవాల్సివచ్చింది. ముందుగా ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేసినట్లుగానే ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ కు వెళ్ళింది. ఈ విషయాన్ని నిన్ననే తన సినిమా చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రమోషన్ లో ఎస్.కె.ఎన్. మాట్లాడుతూ, మా సినిమాను జూన్ 26 అనుకున్నాం కానీ ఆ తేదీన రామ్ చరణ్ గారి పెద్ది సినిమా వస్తోంది. మా సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను త్వరలో ప్రకటిస్తాం. అన్నారు.

ఇండియన్ సినిమా గ్రేటెస్ట్ లవ్ స్టోరీస్ లో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా bఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు బిజినెస్ పరంగా మంచి క్రేజ్ ఏర్పడుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ తుది దశలో ఉంది.

Hero Venkat: హీరో వెంకట్ మాస్ ఎంటర్ టైనర్ హరుడుOG,శ్రీ సీతా రాముల కల్యాణం చూతము రారండి, అన్నయ్య, ప్రేమ కోసం, శివ రామరాజు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో అలరించిన హీరో వెంకట్ సినిమాల్లోకి కమ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. విఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ లో వెంకట్ హీరో రూపొందుతున్న మాస్ కమర్శియల్ ఎంటర్ టైనర్ ‘హరుడు’.

ఖైదీలకు 23 చిత్రాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తాం : సౌమ్య మిశ్రామల్లేశం, మెట్రో 8am వంటి ఆలోచనత్మక సినిమాలను రూపందించిన దర్శకుడు రాజ్ రాచకొండ రూపొందించిన చిత్రం 23 (ఇరవై మూడు). నేరస్థుల పరివర్తన, నేరలను తగ్గిస్తుందనే కథంశం తో రూపొందిన '23' గతఏడాది విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు గద్దర్ స్పెషల్ జ్యురీ అవార్డు ను దక్కించుకుంది.

హనీ మేడమ్ సెల్ఫీ ప్లీజ్ అంటూ నటి నడుమును అసభ్యంగా తాకిన వ్యక్తి, వీడియో వైరల్సెలబ్రిటీలు బైటకొస్తే వారికి అభిమానులతో ఇబ్బంది కలుగుతున్న సందర్భాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. మరీముఖ్యంగా హీరోయిన్లకు కలిగే అసౌకర్యం అంతాఇంతా కాదు. తాజాగా మలయాళీ నటి హనీరోజ్ పట్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. కేరళలో ఓ సిటీలోని షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి హనీరోజ్ రాగా ఆమెతో సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు అభిమానులు ఎగబడ్డారు. హనీరోజ్ వారితో సెల్ఫీలు దిగుతుండగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆమె నడుముపైనా, వెనుకభాగం పైనా అసభ్యంగా తాకారు. దీనితో ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఐతే వారిపై ఎలాంటి ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేయకుండా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు.

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?సీజనల్ వ్యాధులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆటలమ్మ వంటి పొంగు వ్యాధులతో పాటు టైఫాయిడ్ కూడా వ్యాపిస్తోంది. టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు జీర్ణవ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉండే పదార్థాలను అస్సలు తీసుకోకూడదు. టైఫాయిడ్ సమయంలో తినకుండా ఉండాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎక్కువ పీచు పదార్థాలున్న వాటిని తినకూడదు. ఎందుకంటే పీచు పదార్థాలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, ఇది పేగులపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. అలాగే ముడి బియ్యం, తృణధాన్యాలు వంటివి కాకుండా తెల్లటి అన్నం లేదా జావ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యంతమిళనాడు అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అఫర్డ్‌ప్లాన్ మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్ (ఇండియా)- తమిళనాడు చాప్టర్(AHPI-TN) ఈరోజు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. ఒక అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా, AHPI-TN సభ్యులు అఫర్డ్‌ప్లాన్ యొక్క ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ప్రొకాలిక్స్(Procalyx) యాక్సెస్‌ను పొందుతారు. ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వైద్య పరికరాల రంగాలలో వస్తువులు, వాటి ధరలను పారదర్శకంగా కనుగొనడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ రూపొందించబడింది.

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ తమ తాజా ప్రచారంలో నటి రవీనా టాండన్‌తో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, రాషా థడానీని తమ నూతన ప్రచారంలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, ఇంట్లోనే సులభంగా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవడాన్ని వేడుకగా చేస్తూనే, బ్రాండ్ యొక్క కీలక విలువలలో ఒకటైన నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పడానికి నిజ జీవితంలోని ఈ తల్లి-కూతుళ్ల ద్వయాన్ని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ప్రచారం, గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ యొక్క విశ్వసనీయమైన, సహజంగా కనిపించే హెయిర్ కలర్ వారసత్వాన్ని, రవీనా యొక్క కాలాతీత ఆకర్షణను రాషా యొక్క తాజా, నూతన తరపు అనుబంధాన్ని మేళవించి, బ్రాండ్‌కు ఒక సహజమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.
