పశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ నేత సువేందు పీఏ దారుణ హత్య
పశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ నాయకుడు సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు (పీఏ) చంద్రనాథ్ హత్యకు గురయ్యాడు. మధ్యమ్గ్రామ్లో అతనిని కాల్చి చంపేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ చారిత్రక విజయం సాధించిన రెండు రోజులకే ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది.
చంద్రనాథ్ రథ్ అని గుర్తించిన ఈ బీజేపీ నాయకుడి పీఏ, కారులో ప్రయాణిస్తుండగా, అతనిపై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో మూడు బుల్లెట్లు అతని శరీరంలో దిగాయి. అనుమానితులు అతని కారును వెంబడించి, కారు వేగం తగ్గినప్పుడు కాల్పులు జరిపారు.
కారు ఎడమ వైపు ముందు కిటికీ బుల్లెట్ రంధ్రాలతో పగిలిపోయి ఉండటం దృశ్యాల్లో కనిపించింది. చంద్రనాథ్ రథ్ చాలా ఏళ్లుగా సువేందు అధికారి వద్ద పనిచేస్తున్నారు. ఆయన బీజేపీ నాయకుడి రాజకీయ సమన్వయం, ఇతర పనులను పర్యవేక్షించేవారు. మృతుడు పీఏ సువేందు అధికారి అంతరంగ వర్గంలో ఒకరిగా పరిగణించబడేవారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న సువేందు మధ్యమ్గ్రామ్లోని ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు.
కోల్కతా సమీపంలోని ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని ఆ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఈ దాడి తర్వాత, రథ్ డ్రైవర్ బుద్ధదేబ్ గాయపడగా, అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
దాడి జరిగిన సమయంలో సువేందు అధికారి తన పీఏతో పాటు లేరని ఆ బీజేపీ నాయకుడి సోదరుడు దివ్యేందు అధికారి చెప్పారు. ఆయన ఈ ఘటనపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) విచారణ కోరారు. అలాగే ఈ దాడి వెనుక తృణమూల్ కాంగ్రెస్ హస్తం ఉందని ఆరోపించారు.