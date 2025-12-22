Swathi Rojha: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నా సమస్యకు పరిష్కారం చూపి శ్రీశైల దర్శన భాగ్యం కల్పించారు
బైక్ వ్లోగర్ స్వాతి రోజా (Swathi Rojha) దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునే క్రమంలో శ్రీశైలం వచ్చారు. శ్రీశైలం చేరుకున్న ఆమె 2 వేల రూములున్న గణేష్ సదన్కి వెళ్లారు. ఆమె తన అనుభవాన్ని చెబుతూ... నాకు ఓ గది కావాలని అక్కడివారిని అడిగాను, ఇక్కడ ఒక్కరే ఒంటరిగా వుండటానికి అనుమతి లేదని అన్నారు. దాంతో ఇదెక్కడి రూల్ అని అనుకున్నాను. వారు పోలీసులను కలిసి అనుమతి తీసుకుని రమ్మన్నారు. దాంతో నేను పోలీసుల వద్దకు వెళ్లాను.
అక్కడి పోలీస్ అధికారి, ఇక్కడ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ, డార్మటరీస్కి వెళ్లండి అని చెప్పారు. దాంతో నేను అసౌకర్యానికి గురయ్యాను. నేను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గారికి దృష్టికి వెళ్లింది. మమ్మల్ని సంప్రదించి మాకు అద్భుతమైన దర్శనభాగ్యం కల్పించారు. నేను చాలా సంతోషంగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నాను. ఎవరైనా ఇంత త్వరగా రెస్పాండ్ అయితే చాలా చాలా సంతోషం అంటూ చెప్పారామె.