Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (15:14 IST)

Swathi Rojha: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నా సమస్యకు పరిష్కారం చూపి శ్రీశైల దర్శన భాగ్యం కల్పించారు

Swathi Rojha
బైక్ వ్లోగర్ స్వాతి రోజా (Swathi Rojha) దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునే క్రమంలో శ్రీశైలం వచ్చారు. శ్రీశైలం చేరుకున్న ఆమె 2 వేల రూములున్న గణేష్ సదన్‌కి వెళ్లారు. ఆమె తన అనుభవాన్ని చెబుతూ... నాకు ఓ గది కావాలని అక్కడివారిని అడిగాను, ఇక్కడ ఒక్కరే ఒంటరిగా వుండటానికి అనుమతి లేదని అన్నారు. దాంతో ఇదెక్కడి రూల్ అని అనుకున్నాను. వారు పోలీసులను కలిసి అనుమతి తీసుకుని రమ్మన్నారు. దాంతో నేను పోలీసుల వద్దకు వెళ్లాను.
 
అక్కడి పోలీస్ అధికారి, ఇక్కడ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ, డార్మటరీస్‌కి వెళ్లండి అని చెప్పారు. దాంతో నేను అసౌకర్యానికి గురయ్యాను. నేను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గారికి దృష్టికి వెళ్లింది. మమ్మల్ని సంప్రదించి మాకు అద్భుతమైన దర్శనభాగ్యం కల్పించారు. నేను చాలా సంతోషంగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నాను. ఎవరైనా ఇంత త్వరగా రెస్పాండ్ అయితే చాలా చాలా సంతోషం అంటూ చెప్పారామె.

Bigg boss Telugu విన్నర్ పడాల కల్యాణ్, CRPF జవాన్, తిరిగి వెళ్తాడా?

Bigg boss Telugu విన్నర్ పడాల కల్యాణ్, CRPF జవాన్, తిరిగి వెళ్తాడా?ఆదివారం రాత్రి ఉత్కంఠంగా జరిగిన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలెలో కల్యాణ్ పడాల విజేతగా నిలిచాడు. ఇతడు ప్రస్తుతం సీఆర్పిఎఫ్ జవానుగా పనిచేస్తున్నాడు. 3 నెలల శెలవుపై వచ్చాడు. సెలవులో వుండగా అతడికి బిగ్ బాస్ అవకాశం వచ్చింది. విజయనగరం సుందరపేటకు చెందిన కల్యాణ్ ఈ బిగ్ బాస్ షోలో వుండేందుకు ఎక్కువ రోజులపాటు శెలవుపై వున్నాడు. కనుక అతడికి మరో ఏడాది పాటు శెలవులు వుండకపోవచ్చని ఆయన తండ్రి చెప్పారు. అలాగే సీఆర్పీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం పైఅధికారులకు వివరణ కూడా ఇచ్చుకోవాల్సి వుంటుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.

Samantha: నిధి అగర్వాల్ తరహాలో జనంలో చిక్కుకున్న సమంత రూతు ప్రభు

Samantha: నిధి అగర్వాల్ తరహాలో జనంలో చిక్కుకున్న సమంత రూతు ప్రభుప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమం సందర్భంగా కొన్ని రోజుల క్రితం నటి నిధి అగర్వాల్ ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్న ఘటన జరిగిన కొద్ది రోజులకే, మరో నటి కూడా ఇలాంటి అనుభవాన్నే ఎదుర్కొన్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో నిధిని అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. దాంతో ఆమె తన వాహనం వద్దకు చేరుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు.

Kiara Advani: య‌ష్ చిత్రం టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్ లో కియారా అద్వానీ లుక్

Kiara Advani: య‌ష్ చిత్రం టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్ లో కియారా అద్వానీ లుక్ఎమోష‌న‌ల్, హై వోల్టేజ్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ మూవీస్ ఇలా... వైవిధ్యమైన సినిమాలు, పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తూ త‌న‌దైన గుర్తింపు సంపాదించుకుంది కియారా అద్వానీ . ఇప్పుడు గీతూ మోహ‌న్ దాస్ రూపొందిస్తోన్న శ‌క్తివంత‌మైన ప్ర‌పంచంలోకి నాడియా పాత్ర ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ పాత్ర ఆమె ఫిల్మోగ్ర‌ఫీ రేంజ్‌లో మ‌రింత పెంచేలా స‌రికొత్త‌గా ఉంది.

Bigg boss telugu, ట్రెండింగ్‌లో తనూజ, ట్రోఫీ లిప్ట్ చేసిన కల్యాణ్

Bigg boss telugu, ట్రెండింగ్‌లో తనూజ, ట్రోఫీ లిప్ట్ చేసిన కల్యాణ్బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్ కల్యాణ్ పడాలగా నిలిచారు. ప్రేక్షకుల ఓట్లతో బిగ్ బాస్ తెలుగు విన్నర్ కల్యాణ్ అయ్యాడు. ఐతే ఎక్స్ ట్రెండింగ్‌లో ఆసక్తికరంగా తనూజ నిలిచింది. ఐతే బిగ్ బాస్ విన్నింగ్ ఓట్లు మాత్రం కల్యాణ్ కే పట్టం కట్టాయి. దీనితో బిగ్ బాస్ విన్నర్‌గా కల్యాణ్ ప్రైజ్ మనీ రూ. 35,00,000 గెలుచుకున్నాడు. దానితో పాటు మారుతీ విక్టోరిస్ కారు కూడా అతడికి మారుతీ సుజికీ వారు బహుమతిగా ఇచ్చారు. అలాగే రోఫ్ కంపెనీ నుంచి రూ. 5,00,000 నగదు బహుమతి కూడా కల్యాణ్‌కి దక్కింది.

Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తు

Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తునటి నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమె సినిమా నేపథ్యం, గతంలో ఆమె చేసిన ఎండార్స్‌మెంట్‌ల కారణంగా ఈ కేసు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నేహా శర్మ ఆఫ్‌షోర్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రమోట్ చేయడంలో ముడిపడి ఉందని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ఈ ప్రమోషన్లు సర్రోగేట్ ప్రకటనల ద్వారా జరిగాయని ఆరోపించారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యం

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యంకలబందతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. కలబంద లేదా అలోవెరాను ఎక్కువగా సౌందర్య సాధనంగా వాడుతుంటారు. ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కలబందలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, బీటాకెరొటిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై ఉన్న ముడతలను, మొటిమలు వంటి సమస్యలను నివారించి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, ముఖాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుతుంది. కలబంద గుజ్జులో కాస్త బియ్యపు పిండిని కలిపి ముఖానికి రాసి కొద్దిసేపాగాక కడిగిస్తే వృద్దాప్య ఛాయలను నివారించి యవ్వనంగా కనపడేలా చేస్తుంది. కలబంద గుజ్జు, బియ్యపు పిండి కలిపిన పేస్టు వారానికి రెండుసార్లు మర్దిస్తే ముఖంపై ఉన్న మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించుకోవచ్చు.

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలుగుంటూరు: భాషే రమ్యం.. సేవే గమ్యం అంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా గుంటూరులో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. గుంటూరులోని వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు కేవలం ఒక కార్యక్రమంలా కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వేదికలా మారాయి. స్థానిక పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం నుంచి వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వరకు జానపద ర్యాలీతో ఈ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
