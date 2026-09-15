ఆహార భద్రతా సమస్యల పరిష్కారం కోసం స్విగ్గీ ప్రత్యేక కస్టమర్ సపోర్ట్, హెల్ప్లైన్ ప్రారంభం
భారతదేశపు అగ్రగామి ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియన్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన స్విగ్గీ, మెరుగైన కస్టమర్ సపోర్ట్ కోసం రెండు ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఆహార భద్రత పట్ల తన నిబద్ధతను ఈరోజు పునరుద్ఘాటించింది. ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యలను తెలియజేయడానికి వినియోగదారుల కోసం స్విగ్గీ ఒక ప్రత్యేక 24x7 హెల్ప్లైన్ను ప్రారంభించింది. వినియోగదారులు 7948231850 నంబర్కు కాల్ చేసి తమ సమస్యలను తెలియజేయవచ్చు. దీనికి అదనంగా, స్విగ్గీ తన యాప్లోని హెల్ప్ సెక్షన్లో ఒక ప్రత్యేక ‘ఫుడ్ సేఫ్టీ’ ఛానెల్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది వినియోగదారులకు వారి ఆర్డర్లకు సంబంధించిన సమస్యలను తెలియజేయడానికి స్పష్టమైన, సులభమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
యాప్లోని ప్రత్యేక విభాగంలో, వినియోగదారులు తమ సమస్యలను ఒక చిన్న సందేశం ద్వారా షేర్ చేసుకోవచ్చు, సంబంధిత చిత్రాలను అప్లోడ్ చేయవచ్చు. తమ ఫిర్యాదు యొక్క స్థితిని తెలుసుకోవడానికి వినియోగదారులకు ఒక టికెట్ నంబర్ లభిస్తుంది. ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన సమస్యను నివేదించడానికి ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్కు కాల్ చేసే వినియోగదారులకు, వారి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఒక లింక్ కూడా వస్తుంది, దాని ద్వారా వారు సమస్యకు సంబంధించిన అదనపు సమాచారం, చిత్రాలను షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు సందర్భాలలోనూ, స్విగ్గీ ఫుడ్ సేఫ్టీ అస్యూరెన్స్ టీమ్, లేవనెత్తిన సమస్యలను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో సమీక్షించి, అవసరమైన చర్య తీసుకుంటుంది.
ఈ కార్యక్రమంపై తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, స్విగ్గీ ఫుడ్ మార్కెట్ప్లేస్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సిద్ధార్థ్ భకూ ఇలా అన్నారు: "ఆహార భద్రత విషయంలో మేము మా రెస్టారెంట్ భాగస్వాములతో కలిసి నిరంతరం పనిచేస్తున్నప్పటికీ, వినియోగదారులు తమకు ఏవైనా సమస్యలు లేదా సందేహాలు ఉంటే వాటిని తెలియజేసే విధానాలను కూడా మరింత బలోపేతం చేస్తున్నాము. వినియోగదారుల అభిప్రాయాలు మా పనితీరులో ఎప్పుడూ కీలక భాగంగా ఉంటూ వచ్చాయి; ఈ అదనపు సంప్రదింపు మార్గాలు (టచ్ పాయింట్స్), ఎక్కడైనా ఏవైనా లోపాలు తలెత్తినప్పుడు వాటిని గుర్తించి పరిష్కరించడంలో మాకు మరింత సహాయపడతాయి.
యాప్లోని ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్, ఛానెల్ స్విగ్గీకి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ టూల్గా పనిచేస్తుంది. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ తలెత్తే సమస్యలను గుర్తించడానికి, వాటిలోని వైఖరులను పసిగట్టడానికి, రెస్టారెంట్ భాగస్వాములతో సంప్రదించడానికి, ప్లాట్ఫామ్ వ్యాప్తంగా నివారణ చర్యలను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
నాణ్యమైన పదార్థాల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, మెనూ వివరణలలో అదే విషయం ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబించేలా చూడటానికి స్విగ్గీ తన రెస్టారెంట్ భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేయడం కొనసాగిస్తోంది. అంతేకాకుండా, పరిశుభ్రత పద్ధతులు, ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలపై కంపెనీ తన భాగస్వాములకు ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తుంది.