తమిళ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీ గుర్తు విజిల్, ఖుషీలో ఫ్యాన్స్
తమిళ రాజకీయాల్లో మరో ప్రాంతీయ పార్టీ టీవీకె తమిళ నటుడు విజయ్ సారథ్యంలో ఆవిర్భవించిన సంగతి తెలిసిందే. తమిళనాడులో మరికొన్ని నెలల్లో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు టీవీకే చీఫ్ విజయ్ తమకు ఎన్నికల గుర్తు కేటాయించాలని ఎన్నికల సంఘానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
గురువారం నాడు విజయ్ పార్టీకి విజిల్ గుర్తును కేటాయిస్తూ ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకున్నది. దీనితో విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే తమిళ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో విజయ్ హీరోగా వచ్చిన బిగిల్ తెలుగులో విజిల్ అనే పేరుతో విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది. ఇప్పుడు విజిల్ గుర్తు రావడంతో ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యే అవకాశం వుంటుందని భావిస్తున్నారు విజయ్ ఫ్యాన్స్.