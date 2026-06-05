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అన్నామలై కొత్త పార్టీ ఏర్పాటుకు ఆర్ఎస్ఎస్ అడ్డు.. హస్తినలోనే మాజీ ఐపీఎస్
తమిళనాడు రాష్ట్ర బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె.అన్నామలై కొత్త పార్టీ స్థాపించనున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను కలవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన మనసులోని మాటను అమిత్ షాకు చెప్పినట్టు సమాచారం.
పైగా తన పుట్టిన రోజు నాడు కొత్త పార్టీ ఏర్పాటుపై ప్రకటన చేయొచ్చంటూ వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆర్ఎస్ఎస్ రంగంలోకి దిగింది. దీంతో అన్నామలై గత రెండు మూడు రోజులుగా ఢిల్లీలోనే మకాంవేసివున్నారు.
మరోవైపు, కరూర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఎన్నికల కమిషన్లో కొత్త పార్టీ నమోదుకు పత్రాలు సమర్పించారని, తమిళగ మక్కల్ కళగం, తమిళగ మక్కల్ కట్చి అనే పేరుకు ఎదురు చూస్తున్నట్టు తెలిసింది.
ఇది అన్నామలై కోసమే అని రాజకీయ వర్గాల సమాచారం. అయితే, ఆరు నెలల పాటు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటానని ప్రకటించిన అన్నామలై ఇంతలోనే ఢిల్లీకి వెళ్లడం, అమిత్ షాను కలవడం ఇపుడు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇదిలావుంటే, అన్నామలైను వదులుకోరాదని ప్రధాని మోడీ, అమిత్ షాలకు ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పినట్టు సమాచారం.
పైగా, ఆర్ఎస్ఎస్ పెద్దల జోక్యంతోనే అన్నామలై ఢిల్లీలోనే ఉన్నట్టు తెలిసింది. ప్రధాని మోడీ వద్ద పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తీసుకున్న తర్వాత అన్నామలై రాష్ట్రానికి తిరిగి రావాలని భావిస్తున్నారు. అదేసమయంలో ఢిల్లీ పెద్దల బుజ్జగింపుతో అన్నామలై బీజేపీలోనే కొనసాగుతారా లేక కొత్త పార్టీ స్థాపన వైప మొగ్గు చూపుతారా అన్నది కాలం సమాధానం చెప్పాల్సివుంది.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చి నేటికి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయి. అయితే, ఎన్నికల ఫలితాల లెక్కింపు రోజుకు ముందు నెలకొన్న వాతావరణం ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేది. ఆ రోజుకు సంబంధించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికరమైన ఫోటోను ఇప్పుడు ఆయన భార్య అన్నా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో విశేషం ఏమిటంటే, టీవీలో ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లుంగీ, కుర్తా ధరించి కనిపించారు.
పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను దొర అంటూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై సినీ నటి హేమ కర్రుకాల్చి వాతపెట్టినట్టుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దొర అంటూ సంభోధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పపట్టారు. జనసేనను, కూటమి ప్రభుత్వ పాలను విమర్శించడంలో తప్పు లేదని, కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.