తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ప్రశాంతంగా సాగుతున్న పోలింగ్ ... ఓటేసేందుకు క్యూకట్టిన తారలు
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా గురువారం ఉదయం నుంచి పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ పోలింగ్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు రాష్ట్ర ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకే దశలో పోలింగ్ జరుగుతోంది.
తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో శివగంగ ప్రాంతంలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో కేంద్ర మాజీ మంత్రి పి. చిదంబరం ఓటేశారు. బీజేపీ నేత ఖుష్బూ, నటి త్రిష ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. టీవీకే చీఫ్ విజయ్ చెన్నైలో ఓటేశారు. ఆయన తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్, పెరంబూర్ నుంచి పోటీలో ఉన్నారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్, ఆయన భార్య దుర్గా స్టాలిన్, వారి కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ చెన్నైలో ఓటేశారు.
నటుడు విక్రమ్, ఆయన కుమారుడు ధ్రువ్ విక్రమ్ చెన్నైలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఎంఎన్ఎం చీఫ్, ప్రముఖ నటుడు కమల్హాసన్, ఆయన కుమార్తె శ్రుతి హాసన్ చెన్నైలో ఓటేశారు. మరో ప్రముఖ నటుడు రజనీకాంత్ కూడా తన కుటుంబంతో కలిసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
దక్షిణ చెన్నైలోని తిరువన్మియూర్లో అజిత్ ఓటేశారు. ఓటేసిన అనంతరం అజిత్.. 'మాకు మార్పు అవసరం లేదు' అన్నట్టుగా వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై స్టాలిన్ స్పందిస్తూ ..'ఆయన చెప్పింది సరైందే' అని అన్నారు. అయితే నటుడు అలాంటి వ్యాఖ్యలు ఏమీ చేయలేదని అజిత్ మేనేజర్ వెల్లడించారు.