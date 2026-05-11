సోమవారం, 11 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (17:10 IST)

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : దారుణంగా పడిపోయిన బీజేపీ ఓటు బ్యాంకు

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీ అన్నాడీఎంకేతో కలిసి పోటీ చేసిన బీజేపీ ఓటు బ్యాంకు దారుణంగా పడిపోయింది. మొత్తం 28 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన బీజేపీ కేవలం ఒకే ఒక్క స్థానంలో మాత్రమే గెలిచింది. అలాగే, మిగిలిన స్థానాల్లో పోటీ చేసిన స్థానాల్లో కూడా ఓట్ల శాతం దారుణంగా పడిపోయింది. 
 
దీంతో ఆ పార్టీ నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూనే, మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై మద్దతుదారుల నుంచి వస్తున్న డిమాండ్లు ఇప్పుడు రాజకీయంగా పెద్ద దుమారాన్నే రేపుతున్నాయి. కేవలం కొన్ని కోసం అన్నాడీఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్లే బీజేపీ తన సొంత బలాన్ని నిరూపించుకోలేకపోయిందనేది వారి ప్రధాన వాదన.
 
అన్నామలై మద్దతుదారులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేస్తున్న గణాంకాలు పార్టీ పరిస్థితిని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో అన్నామలై నేతృత్వంలో ఒంటరిగా పోటీ చేసినప్పుడు బీజేపీకి సుమారు 11.24 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. అనేక చోట్ల అన్నాడీఎంకేను మూడో స్థానానికి నెట్టి బీజేపీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. 
 
కానీ, తాజా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకేతో జట్టు కట్టడం వల్ల బీజేపీ ఓట్ల శాతం ఏకంగా 2.97 శాతానికి పడిపోవడం గమనార్హం. కేవలం ఊటీలో మాత్రమే విజయం సాధించడం, ముఖ్య నేతలంతా ఓటమి పాలుకావడాన్ని ఆయన మద్దతుదారులు లేవనెత్తుతున్నారు. రాష్ట్ర బీజేపీకి అన్నామలై మాత్రమే సరైన నాయకుడిని వారు చెబుతున్నారు.
 
అన్నామలై గతంలోనే ఊహించినట్లుగా, ఎన్నికలకు 500 రోజుల ముందే అభ్యర్థులను ప్రకటించి ఉంటే పరిస్థితి వేరేలా ఉండేదని ఆయన అభిమానులు గుర్తు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తమిళనాట యువత మార్పును కోరుకుంటోందని, దానికి విజయ్ (టీవీకే) సాధించిన విజయమే నిదర్శనమని వారు విశ్లేషిస్తున్నారు. 
 
అన్నాడీఎంకే, డీఎంకే వంటి ద్రవిడ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా నిలబడగలిగే సత్తా కేవలం అన్నామలైకే ఉందని, ఆయన లేకపోవడం వల్లే యువత ఓట్లు విజయ్ వైపు మళ్లాయని వారు వాదిస్తున్నారు. ద్రవిడ పార్టీల అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తున్న విజయ్ పార్టీ బీజేపీకి ప్రత్యామ్నాయం కాబోదని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
 
రాబోయే రోజుల్లో తమిళనాడులో బీజేపీ బలోపేతం కావాలంటే అన్నామలై నేతృత్వంలో ఒక కొత్త టీమ్ ను ఏర్పాటు చేయాలని, ద్రావిడ పార్టీలతో పొత్తులు వీడి ఒంటరి పోరాటానికి సిద్ధపడాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. బీజేపీ వ్యతిరేక విమర్శలను తిప్పికొట్టడంలో అన్నామలై ప్రదర్శించిన దూకుడు పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లిందని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. పార్టీని మళ్లీ గాడిలో పెట్టాలంటే ఆయనను మళ్లీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నియమించడమే ఏకైక మార్గమని మద్దతుదారులు భావిస్తున్నారు.

