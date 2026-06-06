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జూన్ 18న తమిళనాడు శాసనసభ తొలి సమావేశాలు
కొత్తగా ఎన్నికైన టీవీకే నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో తమిళనాడు శాసనసభ తొలి సమావేశాలు జూన్ 18న ప్రారంభం కానున్నాయని, ఆ రోజున గవర్నర్ సభను ఉద్దేశించి సాంప్రదాయ ప్రసంగం చేస్తారని స్పీకర్ జె.సి.డి. ప్రభాకర్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. సచివాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, జూన్ 18న ఉదయం 10 గంటలకు ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్లోని అసెంబ్లీ హాల్లో శాసనసభ సమావేశం అవుతుందని స్పీకర్ తెలిపారు.
సమావేశాల కాలపరిమితి, ఇతర కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వివరాలను బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశం తర్వాత ఖరారు చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశ తేదీని తర్వాత ప్రకటిస్తామని ఆయన చెప్పారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి, తమిళనాడులో టీవీకే నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన కొద్ది రోజులకే ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఆ తర్వాత అసెంబ్లీలో జరిగిన విశ్వాస పరీక్షలో ఆ ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది.
ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని ఈ సంకీర్ణ ప్రభుత్వ మంత్రివర్గంలో కాంగ్రెస్, ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ మరియు విదుతలై చిరుతైగల్ కట్చి (వీసీకే) పార్టీల ప్రతినిధులు భాగస్వాములుగా ఉన్నారు. విజయ్ అధ్యక్షతన గురువారం జరిగిన తొలి మంత్రివర్గ సమావేశంలో ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
అసెంబ్లీ కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. వందేమాతరం, జాతీయ గీతాలాపన వంటి ప్రస్తుత అసెంబ్లీ సంప్రదాయాలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయా అనే ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ, గవర్నర్ ప్రసంగం సమయంలో సభా కార్యకలాపాలను వీక్షించవచ్చని స్పీకర్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా యువతలో అసెంబ్లీ కార్యకలాపాలపై ప్రజల ఆసక్తి పెరుగుతోందని ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు.
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బాలన్ - ది బాయ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసి అభినందించిన అజయ్ దేవగణ్, సూర్య, నాగచైతన్య, రాజ్ బి శెట్టి
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