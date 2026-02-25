మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లపై జ్యోతిష్కుడి అత్యాచారం.. 200 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష
అక్కాచెల్లెళ్లపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేసులో నిందితుడికి తగిన శిక్ష పడింది. నిందితుడికి ఏకంగా 200 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధిస్తూ తమిళనాడులోని శివగంగ పోక్సో ప్రత్యేక కోర్టు సోమవారం తీర్పు ఇచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. శివగంగైకు చెందిన 52 ఏళ్ల రామకృష్ణన్ జ్యోతిష్కుడు.
2021లో తన ఇద్దరు కుమార్తెలు అప్పటికి మైనర్లు. చదువుల్లో వెనుకబడ్డారని, వారికి పూజలు చేయించాలని వారి తల్లి రామకృష్ణన్ను ఆశ్రయించింది. ఇదే అదునుగా భావించిన నిందితుడు, పూజల పేరుతో బాలికలను తన ఇంటికి పిలిపించాడు. వారి తల్లిని ఓ గదిలో బంధించి, అక్కాచెల్లెళ్లపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు. ఆపై బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. అయితే ఈ విషయం బయటకు చెబితే తల్లిదండ్రులు చనిపోతారని బెదిరించడంతో బాధితులు భయంతో మౌనంగా ఉండిపోయారు.
2023లో ఈ బాలికలు అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చేరడంతో విషయాన్ని వైద్యులు వెలుగులోకి తెచ్చారు. వారిపై అత్యాచారం జరిగిందనీ, బాలికలకు హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ కూడా వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ జరిపిన పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు.
ఈ కేసును విచారించిన శివగంగ పోక్సో ప్రత్యేక కోర్టు ఇన్ఛార్జ్ జడ్జి ఆర్.గోకుల్ మురుగన్, నిందితుడు రామకృష్ణన్ను దోషిగా తేల్చారు. ఇద్దరు బాధితులపై అఘాయిత్యానికి గానూ వేర్వేరు సెక్షన్ల కింద మొత్తం 200 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించారు.