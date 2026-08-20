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  4. Tamil Nadu: Centre approves third, fourth line from Gummidipundi to Andhra's Gudur at Rs 2,229 crore
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (14:37 IST)

తీరనున్న గూడురు రైల్వే స్టేషన్ కష్టాలు - గుమ్మిడిపూండి వరకు నాలుగో లైన్

Trains
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (14:37 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం చేకూర్చేలా కేంద్ర మంత్రిమండలి మరోమారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఓ కీలకమైన రైల్వే ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం ఆమోదముద్ర వేసింది. దీంతో గూడూరు రైల్వే స్టేషన్ కష్టాలు తీరనున్నాయి. ముఖ్యంగా, గూడూరు - గుమ్మిడిపూండి ప్రాంతాల మధ్య మూడు, నాలుగు రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ ఈ రైల్వే ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ.2,229 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఈ వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు. 
 
ఇదే విషయంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం డబుల్ లైన్‌గా ఉన్న ఈ మార్గాన్ని నాలుగు లైన్లుగా అప్‌గ్రేడ్ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఈ మార్గంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ గణనీయంగా తగ్గి, మరిన్ని ప్యాసింజర్, ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను నడిపేందుకు వీలవుతుందని వివరించారు. దేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే చెన్నై- కోల్‌కతా, ఢిల్లీ-చెన్నై మార్గాలతో పాటు వైజాగ్ - చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఈ ప్రాజెక్టు ఎంతో కీలకం కానుంది.
 
ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అదనపు ట్రాక్‌లు ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి, ప్రగతికి బాటలు వేస్తాయని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొంటూ కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎంతోకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ సమస్య పరిష్కారానికి చొరవ చూపినందుకు రైల్వే మంత్రికి ఎంపీ గురుమూర్తి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
 
ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే గూడూరు జంక్షన్‌లో ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. చెన్నై, విజయవాడ, తిరుపతి వైపు వెళ్లే రైళ్ల రాకపోకలు సులభతరం అవుతాయి. ముఖ్యంగా పులికాట్ సరస్సు, నేలపట్టు పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం, శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్, కృష్ణపట్నం పోర్టు, శ్రీసిటీ వంటి కీలక ప్రాంతాలకు అనుసంధానం మెరుగుపడుతుంది. ప్రాజెక్టులో భాగంగా స్వర్ణముఖి నదిపై 360 మీటర్ల మెగా బ్రిడ్జితో సహా 21 ప్రధాన వంతెనలు, 127 చిన్న వంతెనలు నిర్మించనున్నారు.
 
అయితే, ఈ ప్రాజెక్టును రానున్న నాలుగేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీనివల్ల ఏటా అదనంగా 21 మిలియన్ టన్నుల సరుకు రవాణా సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు, దాదాపు 61 లక్షల పనిదినాల ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. పీఎం గతి శక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్‌లో భాగంగా చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు, మల్టీమోడల్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచనుంది. పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మొత్తం రూ.9,450 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన నాలుగు మల్టీ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టులలో ఇది ఒకటి. ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయితే దేశంలోని తూర్పు, దక్షిణ కారిదార్లలో సరుకు, ప్రయాణికుల రవాణా సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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