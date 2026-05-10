ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినిమా హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు సి.జోసెఫ్ విజయ్ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. ముగిసిన శాసన సభ ఎన్నికల్లో ఆయన రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేశారు. వాటిలో ఒకటి చెన్నై పెరంబూరు, తిరుచ్చి సెంట్రల్ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి రెండు చోట్లా విజయం సాధించారు.
ఆయన సారథ్యంలోని టీవీకే 108 స్థానాలు గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి, కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలు, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ మద్దతుతో ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. దీంతో తాను గెలిచిన రెండు స్థానాల్లో ఒక స్థానానికి ఆయన రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ కారణంగా పెరంబూరు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతూ, తిరుచ్చి సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత తర్వాత తమిళనాడులో ఏకకాలంలో రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి గెలిచిన నేతగా విజయ్ నిలిచారు.
ఇదిలావుండగా, కొత్తగా ఎన్నికైన 17 తమిళనాడు అసెంబ్లీ తొలి సమావేశం సోమవారం ఉదయం 9.30 గంటలకు జరుగనుంది. కొత్త ఎమ్మెల్యేలందరూ తమ ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాలతో హాజరుకావాలని అసెంబ్లీ కార్యదర్శి కోరారు. మే 12వ తేదీన స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక నిర్వహించనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. కాగా, అసెంబ్లీ ప్రొటెం స్పీకర్గా కరుప్పయ్య ఎంపికయ్యారు.