ఆదివారం, 10 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 10 మే 2026 (20:04 IST)

ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్

tn cm vijay
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినిమా హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు సి.జోసెఫ్ విజయ్ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. ముగిసిన శాసన సభ ఎన్నికల్లో ఆయన రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేశారు. వాటిలో ఒకటి చెన్నై పెరంబూరు, తిరుచ్చి సెంట్రల్ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి రెండు చోట్లా విజయం సాధించారు. 
 
ఆయన సారథ్యంలోని టీవీకే 108 స్థానాలు గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి, కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలు, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ మద్దతుతో ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. దీంతో తాను గెలిచిన రెండు స్థానాల్లో ఒక స్థానానికి ఆయన రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ కారణంగా పెరంబూరు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతూ, తిరుచ్చి సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత తర్వాత తమిళనాడులో ఏకకాలంలో రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి గెలిచిన నేతగా విజయ్ నిలిచారు. 
 
ఇదిలావుండగా, కొత్తగా ఎన్నికైన 17 తమిళనాడు అసెంబ్లీ తొలి సమావేశం సోమవారం ఉదయం 9.30 గంటలకు జరుగనుంది. కొత్త ఎమ్మెల్యేలందరూ తమ ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాలతో హాజరుకావాలని అసెంబ్లీ కార్యదర్శి కోరారు. మే 12వ తేదీన స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక నిర్వహించనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. కాగా, అసెంబ్లీ ప్రొటెం స్పీకర్‌గా కరుప్పయ్య ఎంపికయ్యారు. 

సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రాగానే జన నాయగన్ విడుదల : నిర్మాత నారాయణ

సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రాగానే జన నాయగన్ విడుదల : నిర్మాత నారాయణటీవీకే అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో విజయ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 'జన నాయగన్' నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'జన నాయగన్' చిత్ర విడుదలపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు.

VD: విధి విజయ్ దేవరకొండ ని రాజును చేసిన చిత్రంగా శౌర్యువ్ సినిమా

VD: విధి విజయ్ దేవరకొండ ని రాజును చేసిన చిత్రంగా శౌర్యువ్ సినిమాహీరో విజయ్ దేవరకొండ భారీ పాన్ ఇండియా లైనప్ లో వైరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ప్రొడ్యూసర్ ప్రదీప్ ఉప్పలపాటి నిర్మాణంలో దర్శకుడు శౌర్యువ్ రూపొందిస్తున్న మూవీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ ఇటీవలే ఘనంగా ప్రారంభమైంది. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ రోజు విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

Suriya: వీరభద్రుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా తెలుగులో విడుదల

Suriya: వీరభద్రుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా తెలుగులో విడుదలసూర్య తన మాగ్నమోపస్ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' చిత్రాన్ని దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తమిళంలో తెరకెక్కించారు. ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీని అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించడం ద్వారా పేరును తెచ్చుకున్న నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రతిష్టాత్మక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

Pooja Hegde,: తేరా హో జావున్ బీచ్ పాటలో పూజా హెగ్డే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది

Pooja Hegde,: తేరా హో జావున్ బీచ్ పాటలో పూజా హెగ్డే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిందిరాబోయే బాలీవుడ్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' నుండి వచ్చిన రొమాంటిక్ పాట 'తేరా హో జావున్' మే 8న విడుదలైంది. ఈ పాటలో పూజా హెగ్డే మరియు వరుణ్ ధావన్ మెటాలిక్ చైన్‌లు, బికినీలు, మరియు డెనిమ్ షార్ట్‌ల వంటి సరదా బీచ్ దుస్తులలో కనిపించారు. స్టెబిన్ బెన్ మరియు జోనితా గాంధీ పాడిన ఈ పాటలోని ఆకట్టుకునే హుక్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన విజువల్స్, హెగ్డే యొక్క వంపుసొంపులు, శక్తి మరియు బోల్డ్ లుక్స్ గురించి అభిమానులను ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి.

Ranabali: రణబాలి నుంచి విజయ్ దేవరకొండ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్

Ranabali: రణబాలి నుంచి విజయ్ దేవరకొండ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విశెస్ చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ నుంచి స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com