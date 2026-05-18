అమ్మా క్యాంటీన్లలో రుచికరమైన ఆహారం అందించండి.. సీఎం విజయ్ ఆదేశాలు
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత జీవించివున్న సమయంలో పేదలకు మూడు పూటల ఆకలి బాధను తీర్చేందుకుగాను అమ్మా క్యాంటీన్లను ప్రారంభించారు. ఈ క్యాంటీన్లలో ఒక్క రూపాయికే ఇడ్లీ, రూ.3కే పొంగలి, రూ.5కే భోజనం అందిస్తున్నారు. అయితే, జయలలిత జీవించివున్నంతవరకు ఈ క్యాంటీన్లు సూపర్గా పని చేశాయి. ఆ తర్వాత ఈ క్యాంటిన్లపై పర్యవేక్షణపై పెద్దగా శ్రద్ధ చూపించలేదు. గత డీఎంకే ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ క్యాంటీన్లలో పేరుకు మాత్రమే నడిపారు. అనేక క్యాంటీన్లను మూసివేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సీఎం విజయ్ ఈ అమ్మా క్యాంటీన్లపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించారు. క్యాంట్లీన్ల మౌలిక సదుపాయాలను, ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను పెంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అమ్మ క్యాంటీన్లలో ఆహార నాణ్యత, రుచి ఆశించిన స్థాయిలో ఉండడం లేదని తన దృష్టికి రావడంతో ఉన్నతాధికారులతో సోమవారం సమీక్ష నిర్వహించిన అనంతరం ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
అమ్మ క్యాంటీన్ల వద్ద సౌకర్యాలు, మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపరచాలని అధికారులను సీఎం విజయ్ ఆదేశించారు. కొత్త వంట పాత్రలు, సామగ్రి అందించాలని సూచించారు. తమిళనాడు ప్రజలకు రుచికరమైన భోజనం అందేలా చర్యలు చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు.
గ్రేటర్ చెన్నై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్వహణలో 383 అమ్మ క్యాంటీన్లు కొనసాగుతుండగా.. స్థానిక సంస్థల పరిధిలో మరో 237 క్యాంటీన్ల ద్వారా పేదలకు ఆహారం అందిస్తున్నారు. రూపాయికే ఇడ్లీ, రూ.3కే పొంగలి, రూ.5కే భోజనం అందించడం ద్వారా పేద ప్రజల కడుపు నింపడం ఈ అమ్మ క్యాంటీన్ల ముఖ్య ఉద్దేశం.
