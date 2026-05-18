మే 22 నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఢిల్లీలో పర్యటించనున్న సీఎం విజయ్
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిసేందుకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ మే 22న ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా తన తొలి మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా, విజయ్ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ను కూడా కలవనున్నారని, శ్రీలంక నావికా దళం తమిళనాడు మత్స్యకారులపై తరచుగా జరుపుతున్న దాడుల విషయాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకురానున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్లను కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమావేశాల సందర్భంగా, పలు అభివృద్ధి అంశాలకు సంబంధించి కేంద్ర సహాయం కోరుతూ ఆయన ఒక వినతి పత్రాన్ని సమర్పించనున్నారు.
తమిళనాట ఇటీవలే దళపతి జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలో కొత్త సర్కార్ కొలువుదీరింది. విజయ్ తన మంత్రివర్గంలో ఫిల్మ్ టెక్నాలజీ, సినిమాటోగ్రాఫ్ చట్టం మినిస్టర్ గా రాజ్ మోహన్ను నియమించారు. సినిమా రంగానికి సంబంధించిన మంత్రిత్వ శాఖను విజయ్ తన దగ్గరే ఉంచుకోకుండా, అనుభవం లేని వ్యక్తికి కేటాయించడం నిరుత్సాహపరుస్తోందని పలువురు సినీ ప్రముఖులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.