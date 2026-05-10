ఆదివారం, 10 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 10 మే 2026 (14:20 IST)

తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ .. రాష్ట్రానికి స్వర్ణయుగం కావాలి : హీరో విశాల్

తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ప్రముఖ నటుడు, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్‌‌కు పలువురు సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాష్ట్రంలో మంచి మార్పు తీసుకొస్తారన్న నమ్మకం ఉందన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో వరుస పోస్టులు పెడుతున్నారు. 
 
కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ ట్వీట్ చేస్తూ, 'తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్‌కు అభినందనలు. చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తి ప్రభుత్వాన్ని నడిపించే స్థాయికి వెళ్లడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎమ్మెల్యేలకు, భవిష్యత్తుల్లో మంత్రులు కానున్న వారికి ఆల్‌ ది బెస్ట్‌. ఇది మన రాష్ట్రానికి స్వర్ణయుగం కావాలి. గత 32 ఏళ్లుగా తెలిసిన వ్యక్తిని, దళపతి విజయ్‌ అని ప్రేమగా పిలిచే వ్యక్తిని ఇప్పుడు సర్‌ అని అనడం గర్వంగా ఉంది' అని పేర్కొన్నారు. 
 
అలాగే, 'డియర్‌ ఫ్రెండ్‌, పీపుల్స్‌ లీడర్‌, నిజమైన జననాయగన్‌కు కంగ్రాట్స్‌. ఈ రోజు కేవలం చారిత్రాత్మకమైనదే కాదు.. శక్తివంతమైన కొత్త శకానికి నాంది'  అని హీరోయిన్ సిమ్రాన్  పేర్కొన్నారు. 
 
'తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన విజయ్‌కు, టీవీకేకు హృదయపూర్వక అభినందనలు. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వాన్ని లీడ్‌ చేస్తారన్న నమ్మకం నాకుంది' అంటూ సినీ దర్శకుడు, నిర్మాత పా.రంజిత్ అన్నారు. 'ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌కు కంగ్రాట్స్‌. కొత్త బాధ్యతను మీరు విజయవంతంగా నిర్వర్తిస్తారని ఆశిస్తున్నా' అని నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ అన్నారు. 
 
'ఎంతటి ప్రయాణం.. ఎంతటి రాజకీయ నాటకం.. చివరిగా చారిత్రక ముగింపు. తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌కు కంగ్రాట్స్‌. తమిళనాడు ప్రజల జీవితాల్లో ఆయన గొప్ప మార్పు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తున్నా. కోట్లాది మంది ప్రజలు మిమ్మల్ని విశ్వసించారు. ఇప్పుడు చరిత్ర మిమ్మల్ని చూస్తోంది. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌' అని నటుడు మంచు విష్ణు వ్యాఖ్యానించారు. 

