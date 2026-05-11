డీఎంకే చీఫ్ స్టాలిన్ను కలిసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్ (video)
తమిళనాడు సీఎంగా టీవీకే చీఫ్ విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. డీఎంకే మిత్రపక్షాలైన కాంగ్రెస్, వీసీకే, సీపీఐ, సీపీఎంల మద్దతుతోనే విజయ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన విషయం విదితమే. టీవీకే పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చే విషయంలో తమ మిత్రపక్షాలకు స్టాలిన్ పూర్తి స్వేచ్ఛ కల్పించారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే, ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కేందుకు పరోక్షంగా సహకరించిన స్టాలిన్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు సీఎం విజయ్.. స్టాలిన్ను ఆయన నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తన నివాసానికి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను స్టాలిన్ సాదరంగా ఆహ్వానించారు.
ఈ సందర్భంగా విజయ్ను ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకుని, శాలువాతో సత్కరించారు. ఈ భేటీలో స్టాలిన్ కుమారుడు, మాజీ మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ కూడా పాల్గొన్నారు. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం, ఆయన నేరుగా చెన్నైలోని స్టాలిన్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఈ భేటీ తమిళ రాజకీయాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.