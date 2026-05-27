రాగి శాసనాలను స్వదేశానికి తెప్పించిన ప్రధాని మోడీ.. ప్రశంసించిన సీఎం విజయ్
తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లారు. తన పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్లతో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారి ఢిల్లీకి వెళ్లిన విజయ్... ప్రధాని కార్యాలయానికి వెళ్లి ప్రధాని మోడీని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వీరిద్దరి మధ్య సుమారు 25 నిమిషాల పాటు జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలపై చర్చించినట్టు సమాచారం. ఆతర్వాత ఇరువురు నేతలు దిగిన ఫోటోలను పీఎంవో ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసింది.
అలాగే, ఈ సందర్భంగా, ఇటీవల నెదర్లాండ్స్ పర్యటన సందర్భంగా అనైమంగళం రాగి శాసనాలను తిరిగి భారత్కు రప్పించడంలో ప్రధాని మోడీ చేసిన కృషికి సీఎం విజయ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారని పేర్కొంటూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. మేకెదాటు డ్యామ్ వివాదం అంశంపైనా ప్రధానితో చర్చించినట్లు పేర్కొంది. తమిళనాడు మత్స్యకారులను శ్రీలంక నౌకాదళం అరెస్టు చేయడం, వేధించడం వంటి ఘటనలు పెరుగుతుండటంపై సీఎం ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిపింది.
ఈ ఏడాదిలోనే 12 అరెస్టులు నమోదయ్యాయని, ప్రస్తుతం 58 మంది మత్స్యకారులు శ్రీలంక నిర్బంధంలో ఉన్నారని ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు వెల్లడించింది. మత్స్యకారులను, వారి పడవలను తక్షణమే విడుదల చేయాలని శ్రీలంక ప్రభుత్వాన్ని కోరాల్సిందిగా అభ్యర్థించినట్లు పేర్కొంది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ప్రారంభంలో 'తమిళ్ తాయ్ వాళ్తు' (ప్రార్థనా గీతం) ఆలపించడానికి అనుమతిస్తూ ఆదేశాలను జారీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలిపింది.
