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  4. Tamil Nadu CM Vijay Opens Mettur Dam After 80-Day Delay for Farmers
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (22:55 IST)

మేట్టూరు డ్యామ్‌‌ను ప్రారంభించిన సీఎం విజయ్.. బామ్మతో విజయ్ క్యూట్ వీడియో

Tamil Nadu CM Vijay
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (22:55 IST)
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Tamil Nadu CM Vijay
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి జోసెఫ్ విజయ్ మేట్టూరు డ్యామ్ స్లూయిస్ గేట్లను తెరిచి, 12 డెల్టా జిల్లాల్లో సాగునీటిని మంగళవారం విడుదల చేశారు. సాంప్రదాయంగా జూన్ 12న ప్రారంభం కావాల్సిన ఈ ప్రక్రియ బలహీనమైన రుతుపవనాల కారణంగా 80 రోజులు ఆలస్యమైంది. 
 
జలాశయం 91.56 అడుగుల నీటిమట్టంతో, 54.45 టీఎంసీల నిల్వతో పూర్తి సామర్థ్యానికి చాలా తక్కువగా ఉంది. తొలి విడతగా విడుదల చేసే 3,000 క్యూసెక్కుల నీరు, తంజావూరు వంటి కీలక ప్రాంతాల్లోని సాంబ వరి పంటకు 45 రోజుల వరకు సరిపోతుంది. 
 
గత రాజకీయ నాయకులకు భిన్నంగా, సీఎం విజయ్ అక్కడే ఉండి రైతులతో నేరుగా మమేకమయ్యారు. ప్రజలను పలకరిస్తూ, ఒక వృద్ధురాలిని కలిశారు. రైతు కుటుంబాల పట్ల ఆయన చూపిన ఆత్మీయత, ప్రత్యక్ష సహకారానికి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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