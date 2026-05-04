తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలు వెనుకంజ.. విజిల్ వేస్తున్న విజయ్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు సోమవారం ఉదయం నుంచి ప్రారంభమైంది. తొలుత పోస్టల్ ఓట్లు లెక్కించారు. ఇందులో అధికార డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు వెనుకబడిపోయాయి. సినీ హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే దూసుకెళుతోంది. ఇప్పటివరకు 234 స్థానాలకుగాను 214 స్థానాల్లో టీవీకే 99, అన్నాడీఎంకే 51, డీఎంకే 51 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి.
ఇటీవల వెలువడిన ఎగ్జిట్పోల్స్ తమిళనాడులో విజయంపై ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. ఎంకే స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని డీఎంకే కూటమి మరోసారి అధికారంలోకి రావొచ్చని కొన్ని పేర్కొనగా.. నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ కొలువుదీరడం ఖాయమని మరికొన్ని సర్వేలు వెల్లడించాయి. మొత్తం 234 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికలకు సంబంధించి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది.
మొత్తం 62 చోట్ల ఈ కౌంటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. 4,023 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం నేడు తేలిపోనుంది. ఇక, అస్సాంలోని 126, కేరళలోని 140, పుదుచ్చేరిలోని 30 సీట్లకు గాను జరిగిన ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు కూడా కొనసాగుతోంది. ఇదిలా ఉండగా.. గోవా, కర్ణాటక, నాగాలాండ్, గుజరాత్, మహారాష్ట్రల్లో ఉప ఎన్నికలు జరిగిన 8 స్థానాల్లోనూ కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది.