తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : అన్నాడీఎంకేకు చుక్కలు చూపిస్తున్న విజయ్ పార్టీ
తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, పోస్టల్ ఓట్ల లెక్కింపు సోమవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి ప్రారంభమైంది. ఇందులో అధికార డీఎంకే, సినీ హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే పార్టీలు పోటాపోటీగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకే మాత్రం మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. పోస్టల్ ఓట్ల లెక్కింపు 234 స్థానాల్లో చేపట్టగా, అన్ని స్థానాల్లో హోరాహోరీ పోటీ సాగుతోంది. ఇప్పటివరకు కొనసాగుతున్న ట్రెండ్ మేరకు డీఎంకే, టీవీకే, అన్నాడీఎంకేల పోటీ కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు, పశ్చిమబెంగాల్ ఫలితాలపై దేశమంతా ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తుంది. మొత్తం 294 నియోజకవర్గాలకుగాను రెండు దశల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. తొలిదశలో 152 చోట్ల పోలింగ్ ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరగ్గా.. రెండో దశలో మిగిలిన 142 సీట్లకు ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్ జరిగింది. అయితే, రాష్ట్రంలోని ఫల్టా నియోజకవర్గం మొత్తానికి రీపొలింగ్ నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. దీంతో ప్రస్తుతం 293 స్థానాల్లో జరిగిన పోలింగ్కి మాత్రమే కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి అవకతవకలు, ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తకుండా భారీగా బందోబస్తును ఏర్పాటుచేశారు.
ఇటీవల వెలువడిన ఎగ్జిట్పోల్స్ తమిళనాడులో విజయంపై ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. ఎంకే స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని డీఎంకే కూటమి మరోసారి అధికారంలోకి రావొచ్చని కొన్ని పేర్కొనగా.. నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ కొలువుదీరడం ఖాయమని మరికొన్ని సర్వేలు వెల్లడించాయి. మొత్తం 234 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికలకు సంబంధించి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది.
మొత్తం 62 చోట్ల ఈ కౌంటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. 4,023 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం నేడు తేలిపోనుంది. ఇక, అస్సాంలోని 126, కేరళలోని 140, పుదుచ్చేరిలోని 30 సీట్లకు గాను జరిగిన ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు కూడా కొనసాగుతోంది. ఇదిలా ఉండగా.. గోవా, కర్ణాటక, నాగాలాండ్, గుజరాత్, మహారాష్ట్రల్లో ఉప ఎన్నికలు జరిగిన 8 స్థానాల్లోనూ కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది.