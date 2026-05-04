తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే ప్రభంజనం - చెన్నైలో అన్నీ స్థానాల్లో విజిల్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే ప్రభంజనం సృష్టిస్తుంది. ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు వందకు పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగిన టీవీకే.. సోమవారం వెలువడుతున్న ఫలితాల్లో సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది. మొత్తం 234 స్థానాలకుగాను టీవీకే ఏకంగా 106 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : పోస్టల్ ఓట్లలో సీఎం స్టాలిన్ వెనుకంజ
తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ వెనుకబడ్డారు. చెన్నై కొళత్తూరు అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన... తన సమీప ప్రత్యర్థి టీవీకేకు చెందిన బాబు కంటే రెండు పైచిలుకు ఓట్ల తేడాతో వెనుకంజలో ఉన్నారు. అలాగే, సీఎం స్టాలిన్ మంత్రివర్గంలోని 36 మంత్రుల్లో 31 మంది మత్రులు కూడా వెనుకంజలో ఉండటం గమనార్హం. ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే పార్టీ ప్రయాణం నిశ్శబ్ద విప్లవం సాగుతోంది. మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను సోమవారం ఉదయం 10.30 గంట వరకు టీవీకే అభ్యర్థులు 104 స్థానాల్లో అన్నాడీఎంకే కూటమి 77, డీఎంకే కూటమి 55 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి.
కొళత్తూరు అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్న సీఎం స్టాలిన్ నాలుగో రౌండ్ లెక్కింపు పూర్తయ్యే సరికి తన సమీప ప్రత్యర్థి కంటే వెనుకబడివున్నారు. టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్ బాబు 16692 ఓట్లతో మొదటి స్థానంలో ఉండగా, సీఎం స్టాలిన్ 14141 ఓట్లతోనూ, అన్నాడీఎంకే అభ్యర్థి సంతాన కృష్ణన్ 4097 ఓట్లతో మూడో స్థానంలో ఉన్నారు.