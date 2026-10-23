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  4. Tamil Nadu government fixes car purchase ceiling at Rs.26 lakh for Ministers, other key Assembly functionaries; sets Rs.15 lakh cap for other MLAs
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (09:15 IST)

మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ధరపై సీలింగ్.. సీఎం విజయ్ సర్కారు కీలక నిర్ణయం

Vijay
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (09:15 IST)
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తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు కేటాయించే అధికారిక వాహనాల కొనుగోలుపై కొత్త నిబంధనను అమల్లోకి తెచ్చింది. మంత్రుల, ఇతర సీనియర్ ప్రజాప్రతినిధులకు రూ.26 లక్షల వరకు, ఇతర ఎమ్మెల్యేలకు రూ.15 లక్షల వరకు గరిష్ట ధర పరిమితిని విధించింది. ఈ మేరకు శాసనసభ్యుల ప్రయాణ భత్యం నిబంధనలను కూడా సవరిస్తూ ఓ కొత్త గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌ను జారీచేసింది. 
 
ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. మంత్రులతో పాటు సభాపతి, ఉప సభాపతి, ప్రతిపక్షనేత, ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్‌ల కోసం కొనుగోలు చేసే వాహనం ధర రూ.26 లక్షలకు మించకూడదు. మిగతా ఎమ్మెల్యేలందరికీ ఈ పరిమితిని రూ.15 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఈ గరిష్ఠ ధరలోనే వాహనం ఎక్స్-షోరూమ్ ధర, పన్నులు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు, మోటారు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు కలిసి ఉంటాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అలాగే, యేటా ఈ ధరల పరిమితిపై 5 శాతం పెంపునకు కూడా ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది.
 
వాహనాల కొనుగోలును కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన "గవర్నమెంట్ ఈ-మార్కెట్లేస్" (GeM) పోర్టల్ ద్వారానే చేపట్టాలని నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్నారు. కొనుగోలు చేసే వాహనాలు తప్పనిసరిగా భారత్ స్టేజ్-VI (బీఎస్-VI) ఉద్గార ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. మంత్రులకు కేటాయించే వాహనాలను తమిళనాడు ప్రభుత్వం తన పేరుపైనే కొనుగోలు చేస్తుంది. స్పీకర్, ఇతర శాసనసభ్యుల వాహనాల కొనుగోలు ప్రక్రియను అసెంబ్లీ సచివాలయం పర్యవేక్షిస్తుంది.
 
మంత్రులు తమ పదవీకాలం ముగిసినప్పుడు, అనర్హత వేటుకు గురైనప్పుడు లేదా ఇతర కారణాలతో పదవిని కోల్పోయినప్పుడు తమకు కేటాయించిన వాహనాలను ప్రభుత్వానికి తిరిగి అప్పగించాల్సి ఉంటుంది. స్పీకర్, ఇతర ఉన్నత స్థాయి ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా ఇదే నిబంధన వర్తిస్తుంది. 
 
అయితే, సాధారణ ఎమ్మెల్యేలు తమకు కేటాయించిన వాహనాల నిర్వహణ, మరమ్మతులు, ఇంధనం, డ్రైవర్ వేతనాల ఖర్చును వారికి చెల్లించే వాహన భత్యం నుంచే భరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రజాప్రతినిధుల వాహన అర్హతలు, కొనుగోలు ప్రక్రియ, పరిపాలనా బాధ్యతలపై స్పష్టతనిస్తూ పబ్లిక్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ ఇ.సుందరవల్లి ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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