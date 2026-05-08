శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 8 మే 2026 (10:58 IST)

డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తుకు సిద్ధమైతే.. షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న విజయ్

Vijay
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు, టీవీకే గురువారం తమ పార్టీకి కాబోయే ఎమ్మెల్యేలతో ఒక కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. గురువారం సాయంత్రం పనైయూర్‌లో జరిగిన ఈ సమావేశానికి హాజరైన పెద్ద సంఖ్యలో కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులు హాజరయ్యారు. 
 
టీవీకే ఎప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని చాలామంది పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పార్టీ అధినేత విజయ్ ఇందుకోసం అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, కాబట్టి అందరూ ఓపికగా ఉండాలని ఆ నాయకుడు వారికి సూచించారఅని పార్టీకి చెందిన ఒక వర్గం తెలిపింది. 
 
విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారని చాలామంది భావించారు, కానీ ఆ కార్యక్రమం ఈ రోజు జరగకపోవడంతో వారు నిరాశకు గురయ్యారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన సాధారణ మెజారిటీని సాధించడంలో తమిళగ వెట్రి కళగం వెనుకబడిన నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. 5 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతును కాంగ్రెస్ పార్టీ టీవీకేకి అందించినప్పటికీ, 234 మంది సభ్యులు కలిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన 118 స్థానాల సాధారణ మెజారిటీని విజయ్ పార్టీ ఇంకా సాధించలేకపోయింది. 
 
ఏప్రిల్ 23న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే మొత్తం 108 స్థానాలను గెలుచుకుంది. ఇందులో విజయ్ స్వయంగా గెలుచుకున్న రెండు స్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆయన ఒక స్థానాన్ని వదులుకుని, మరొక నియోజకవర్గాన్ని తన వద్ద ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. 
 
ఇప్పటికే డీఎంకే కూటమి భాగస్వామి అయిన సీపీఐ(ఎం), ప్రభుత్వం ఏర్పాటులో టీవీకేకి మద్దతు ఇవ్వడంపై శుక్రవారం ఒక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. విజయ్ ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాలని CPI(M) తమిళనాడు రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి. షణ్ముగం ఇప్పటికే బలంగా సూచించారు.
 
అయితే విజయ్ అధికారంలోకి రాకుండా అడ్డుకోవడానికి ద్రవిడ ప్రత్యర్థులైన డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేల మధ్య పొత్తు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
 
 డీఎంకేలోని ఉదయనిధి స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని ఒక వర్గం, ఒకప్పుడు ఏఐఏడీఎంకే అధినేత, ప్రముఖ ముఖ్యమంత్రి ఎం.జి. రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్) అనుభవించిన రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని విజయ్ తిరిగి సృష్టించవచ్చని భయపడుతున్నట్లు ఎన్‌డీటీవీకి వర్గాలు తెలిపాయి. ఎంజీఆర్ తన హయాంలో డీఎంకేను తిరిగి అధికారంలోకి రానివ్వలేదు.
 
 అసెంబ్లీలో పార్టీకి మెజారిటీ మద్దతు లభించలేదనే కారణంతో, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న టీవీకే అధినేత విజయ్ అభ్యర్థనను తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ మరోసారి తిరస్కరించిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. 
 
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, స్పష్టమైన మెజారిటీ లేకపోయినప్పటికీ, అతిపెద్ద పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయమని ఆహ్వానించిన సందర్భాలు గతంలో చాలా ఉన్నాయని టీవీకే వాదించింది. సభలో తమ బలాన్ని నిరూపించుకుంటామని ఆ పార్టీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.
 
టీవీకేకు మెజారిటీ మార్కుకు ఇంకా ఐదు సీట్లు తక్కువగా ఉండటంతో, ఇప్పుడు దృష్టి సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం), వీసీకే వంటి చిన్న పార్టీల వైపు మళ్లింది. ఈ మూడు పార్టీల నాయకులు డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్‌ను కలిసి, మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితిపై చర్చించారు.
 
234 మంది సభ్యులున్న సభలో టీవీకే 108 సీట్లు గెలుచుకోవడంతో, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు హంగ్ తీర్పుకు దారితీశాయి. డీఎంకే 59 సీట్లు, ఏఐఏడీఎంకే 47, పీఎంకే 4, ఐయూఎంఎల్ 2, సీపీఐ 2, సీపీఐ(ఎం) 2 సీట్లు గెలుచుకోగా, బీజేపీ, డీఎండీకే, ఏఎంఎంకే ఒక్కో సీటు గెలుచుకున్నాయి. 
 
ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించినప్పటికీ, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన సంఖ్యాబలం ఆ పార్టీకి ఇంకా లేదు. సంఖ్యాబలంతో వస్తే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానిస్తానని గవర్నర్ విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. 
 
ఒకవేళ డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే కలయికపై టీవీకే విజయ్ కొత్త పార్టీ వ్యూహం రచిస్తోంది. రెండు పార్టీలు కలిస్తే మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేస్తారని తెలుస్తోంది. టీవీకే 108 మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేసే యోచనలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది.

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' దక్కించుకున్న విక్రాంత్"సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని దక్కించుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్..ఇప్పుడు మరో ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు ఆయన ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో 'సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ - జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' అందుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోని ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్ దక్కడంపై హీరో విక్రాంత్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవార్డ్ తనకు మరిన్ని మంచి చిత్రాలు చేయాలనే స్ఫూర్తిని కలిగించిందని విక్రాంత్ చెప్పారు

Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదానిర్మాతల తరపున విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు: "సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' నిర్మిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం, గతంలో ప్రకటించిన మే 15వ తేదీ నుండి వాయిదా పడి, ఇప్పుడు జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Posani Krishna Murali: జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది : పోసాని కృష్ణమురళిప్రముఖ రచయిత, నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి నిర్మిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తూ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి". ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, పాటలు, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా పోసాని కృష్ణమురళి వహిస్తుండటం విశేషం. హిందోళ చక్రవర్తి, కాజల్ శర్మ, ఆయేషా ఖాన్, బీజేపీ నేత రఘునందన్ రావు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి" చిత్ర విశేషాలు తెలిపారు దర్శక నిర్మాత నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్ ఆగస్టులో రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘ఐ యామ్ గేమ్’ ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా మారింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కి పైగా లొకేషన్లలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. ఇటీవల తన సినిమాల్లో ఎక్కువగా వింటేజ్ లుక్స్‌లో కనిపించిన దుల్కర్, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన స్టైలిష్ మాస్ యాక్షన్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నారు. ఇది ఆయన 40వ చిత్రం కావడం విశేషం. భారీ స్థాయిలో పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై నిర్మించే వందో చిత్రాన్ని తనతో తీయాలని ఆ నిర్మాణ సంస్థ అధినేత, దిగ్గజ నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి భావించారని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఈ నెల 5వ తేదీ మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్.బి.చౌదరి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. చెన్నైకు తీసుకొచ్చిన ఆయన పార్థివదేహానికి సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ గురువారం నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్బీ చౌదరి ఆకస్మిక మృతి చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటన్నారు. ఆయన తన 100వ సినిమాను తనతోనే తీయాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారని, అందుకు తాను అంగీకరించానని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

