డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తుకు సిద్ధమైతే.. షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న విజయ్

ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు, టీవీకే గురువారం తమ పార్టీకి కాబోయే ఎమ్మెల్యేలతో ఒక కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. గురువారం సాయంత్రం పనైయూర్లో జరిగిన ఈ సమావేశానికి హాజరైన పెద్ద సంఖ్యలో కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులు హాజరయ్యారు.
టీవీకే ఎప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని చాలామంది పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పార్టీ అధినేత విజయ్ ఇందుకోసం అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, కాబట్టి అందరూ ఓపికగా ఉండాలని ఆ నాయకుడు వారికి సూచించారఅని పార్టీకి చెందిన ఒక వర్గం తెలిపింది.
విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారని చాలామంది భావించారు, కానీ ఆ కార్యక్రమం ఈ రోజు జరగకపోవడంతో వారు నిరాశకు గురయ్యారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన సాధారణ మెజారిటీని సాధించడంలో తమిళగ వెట్రి కళగం వెనుకబడిన నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. 5 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతును కాంగ్రెస్ పార్టీ టీవీకేకి అందించినప్పటికీ, 234 మంది సభ్యులు కలిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన 118 స్థానాల సాధారణ మెజారిటీని విజయ్ పార్టీ ఇంకా సాధించలేకపోయింది.
ఏప్రిల్ 23న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే మొత్తం 108 స్థానాలను గెలుచుకుంది. ఇందులో విజయ్ స్వయంగా గెలుచుకున్న రెండు స్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆయన ఒక స్థానాన్ని వదులుకుని, మరొక నియోజకవర్గాన్ని తన వద్ద ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇప్పటికే డీఎంకే కూటమి భాగస్వామి అయిన సీపీఐ(ఎం), ప్రభుత్వం ఏర్పాటులో టీవీకేకి మద్దతు ఇవ్వడంపై శుక్రవారం ఒక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. విజయ్ ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాలని CPI(M) తమిళనాడు రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి. షణ్ముగం ఇప్పటికే బలంగా సూచించారు.
అయితే విజయ్ అధికారంలోకి రాకుండా అడ్డుకోవడానికి ద్రవిడ ప్రత్యర్థులైన డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేల మధ్య పొత్తు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
డీఎంకేలోని ఉదయనిధి స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని ఒక వర్గం, ఒకప్పుడు ఏఐఏడీఎంకే అధినేత, ప్రముఖ ముఖ్యమంత్రి ఎం.జి. రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్) అనుభవించిన రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని విజయ్ తిరిగి సృష్టించవచ్చని భయపడుతున్నట్లు ఎన్డీటీవీకి వర్గాలు తెలిపాయి. ఎంజీఆర్ తన హయాంలో డీఎంకేను తిరిగి అధికారంలోకి రానివ్వలేదు.
అసెంబ్లీలో పార్టీకి మెజారిటీ మద్దతు లభించలేదనే కారణంతో, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న టీవీకే అధినేత విజయ్ అభ్యర్థనను తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ మరోసారి తిరస్కరించిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, స్పష్టమైన మెజారిటీ లేకపోయినప్పటికీ, అతిపెద్ద పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయమని ఆహ్వానించిన సందర్భాలు గతంలో చాలా ఉన్నాయని టీవీకే వాదించింది. సభలో తమ బలాన్ని నిరూపించుకుంటామని ఆ పార్టీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.
టీవీకేకు మెజారిటీ మార్కుకు ఇంకా ఐదు సీట్లు తక్కువగా ఉండటంతో, ఇప్పుడు దృష్టి సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం), వీసీకే వంటి చిన్న పార్టీల వైపు మళ్లింది. ఈ మూడు పార్టీల నాయకులు డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ను కలిసి, మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితిపై చర్చించారు.
234 మంది సభ్యులున్న సభలో టీవీకే 108 సీట్లు గెలుచుకోవడంతో, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు హంగ్ తీర్పుకు దారితీశాయి. డీఎంకే 59 సీట్లు, ఏఐఏడీఎంకే 47, పీఎంకే 4, ఐయూఎంఎల్ 2, సీపీఐ 2, సీపీఐ(ఎం) 2 సీట్లు గెలుచుకోగా, బీజేపీ, డీఎండీకే, ఏఎంఎంకే ఒక్కో సీటు గెలుచుకున్నాయి.
ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించినప్పటికీ, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన సంఖ్యాబలం ఆ పార్టీకి ఇంకా లేదు. సంఖ్యాబలంతో వస్తే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానిస్తానని గవర్నర్ విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.
ఒకవేళ డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే కలయికపై టీవీకే విజయ్ కొత్త పార్టీ వ్యూహం రచిస్తోంది. రెండు పార్టీలు కలిస్తే మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేస్తారని తెలుస్తోంది. టీవీకే 108 మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేసే యోచనలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది.