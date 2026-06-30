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Written By ఠాగూర్

సీఎం విజయ్ కీలక నిర్ణయం : తమిళనాడులో పరుగులు పెట్టనున్న ఏసీ బస్సులు

vijay cm
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (14:20 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (14:19 IST)
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తమిళనాడు ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి కొత్తగా కొనుగోలు చేసే బస్సులన్నీ ఏసీ బస్సులుగానే ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆదేశించారు. ఈ విషయాన్ని ఆ రాష్ట్ర రవాణా మంత్రి విజయ్ తమిళన్ పార్తీబన్ తాజాగా వెల్లడించారు. 
 
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రజలు సౌకర్యంగా ప్రయాణించేలా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఆధునకీకరించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టిని సారించిందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని మారుమూల గ్రామాలకు సైతం బస్సు సౌకర్యం ఏర్పాటుచేయాలన్నదే సీఎం లక్ష్యమని తెలిపారు. ప్రతి కొత్త బస్సులో ప్రయాణికులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు ఉండాలని, ఎవరికీ ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రయాణించే అవకాశం కల్పించాలని సూచించినట్టు తెలిపారు.
 
ఇటీవల కొత్తగా కొనుగోలుచేసిన 300 బస్సులను సీఎం విజయ్ ప్రారంభించారు. రూ.127.21 కోట్లతో వీటిని కొనుగోలు చేశారు. ఇందులో 164 డీజిల్ బస్సులు, 136 బీఎస్ 6 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారైన సీఎన్జీ బస్సులు ఉన్నాయి. ప్రజారవాణాను మరింత ఆధునికంగా మార్చేడంతో పాటు ప్రతి ప్రాంతానికి మెరుగైన బస్సు సౌకర్యం అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు.
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ఠాగూర్

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