గురువారం, 7 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 7 మే 2026 (16:24 IST)

మెజారిటీ సంఖ్యను చూపిస్తేనే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానం : విజయ్‌కు తేల్చి చెప్పిన గవర్నర్

తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు చిక్కుముడి ఏర్పడింది. ఇటీవల వెల్లడైన ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఏ ఒక్క పార్టీకి స్పష్టమైన మెజార్టీ రాలేదు. అయితే, హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా నిలించింది. రెండో స్థానంలో డీఎంకే, మూడో స్థానంలో అన్నాడీఎంకేలు ఉన్నాయి.
 
ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఉత్తంఠతను రేపుతున్నాయి. ఎన్నికల్లో అద్భుత విజయం సాధించిన నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన సంఖ్యాబలంపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. మిత్రపక్షాల మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని విజయ్ చేస్తున్న వాదనతో గవర్నర్ ఆర్వీ విశ్వనాథ్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ ఇంకా సంతృప్తి చెందలేదు. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రక్రియలో ప్రతిష్టంభన నెలకొంది.
 
గురువారం ఉదయం రాజభవన్‌కు విజయ్‌ను పిలిపించిన గవర్నర్ అర్లేకర్... ఆయన ముందు పలు కీలక ప్రశ్నలు ఉంచారు. అసెంబ్లీలో మెజారిటీకి 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం కాగా, కేవలం 108 మంది సభ్యులున్న టీవీకే ఎలా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతుందని గవర్నర్ ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఏయే పార్టీలు మీకు మద్దతు ఇస్తున్నాయో స్పష్టం చేయాలని కోరారు. బుధవారం కూడా విజయ్‌‌తో భేటీ అయిన గవర్నర్, ఆయన ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన విషయం తెలిసిందే.
 
తమిళనాడు అసెంబ్లీలో టీవీకేకు 108 సీట్లు ఉన్నాయి. మెజారిటీ మార్కును అందుకోవాలంటే మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న 5 సీట్లతో పాటు, లెఫ్ట్ పార్టీల (4 సీట్లు), వీసీకే (2 సీట్లు), పీఎంకే (4 సీట్లు) వంటి చిన్న పార్టీల మద్దతుతో సులభంగా గట్టెక్కవచ్చని విజయ్ భావిస్తున్నారు. ఈ కూటమితో కలిపి మొత్తం బలం 123కి చేరుతుంది. తాను రెండు చోట్ల గెలవడంతో ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేస్తే బలం 122 అవుతుంది. ఫ్లోర్ టెస్టు‌కు తాను సిద్ధమని విజయ్ గవర్నర్‌కు చెప్పినట్లు ఎన్డీటీవీ వర్గాలు తెలిపాయి.
 
అయితే, ఈ కూటమి ఏర్పాటు అంత సులభంగా కనిపించడం లేదు. వీసీకే పార్టీ, విజయ్ రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా భావించే డీఎంకే కూటమిలో ఉంది. అలాగే పీఎంకే, విజయ్ సైద్ధాంతిక శత్రువైన బీజేపీతో పొత్తులో ఉంది. ఈ రెండు పార్టీలు తమ ప్రస్తుత కూటముల నుంచి బయటకు వస్తేనే విజయ్‌కు మద్దతు ఇవ్వగలవు. బీజేపీ వంటి మతతత్వ శక్తులతో ఎలాంటి సంబంధం పెట్టుకోకూడదనే షరతుతో కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఈ క్లిష్టమైన సమీకరణాల వల్లే గవర్నర్ సంతృప్తి చెందడం లేదని తెలుస్తోంది.
 
మరోవైపు అన్నాడీఎంకేతో టీవీకే పొత్తు పెట్టుకుంటుందనే ఊహాగానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల ప్రచారంలో విజయ్ డీఎంకే, బీజేపీలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు కానీ, అన్నాడీఎంకేపై పెద్దగా విమర్శలు చేయలేదు. దీంతో ఆ పార్టీలోని ఒక వర్గం విజయ్‌కు మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. సుమారు డజనుకు పైగా అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు పుదుచ్చేరిలోని ఓ రిసార్టుకు తరలివెళ్లినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ వార్తలను అన్నాడీఎంకే సీనియర్ నేతలు సీవీ షణ్ముగం, కేపీ మునుస్వామి ఖండించారు. విజయ్ పొత్తు ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. 

