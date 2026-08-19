మూడో బిడ్డకు కూడా 12 వారాల ప్రసూతి సెలవులు ఇక 365 రోజులకు పెంపు
తమిళనాడు ప్రభుత్వం తన కుటుంబ నియంత్రణ విధానాన్ని జనాభా నియంత్రణ నుండి కుటుంబ శ్రేయస్సు దిశగా మారుస్తున్నట్లు ప్రకటించిన మరుసటి రోజే, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి డి. శరత్కుమార్ కీలక ప్రకటన చేశారు. మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మూడవ బిడ్డ విషయంలో ప్రసూతి సెలవులను ప్రస్తుతం ఉన్న 12 వారాల నుండి 365 రోజులకు పెంచుతున్నట్లు ఆయన మంగళవారం వెల్లడించారు.
అసెంబ్లీలో తన శాఖకు సంబంధించిన నిధుల కేటాయింపులపై జరిగిన చర్చకు సమాధానమిస్తూ ఆయన ఈ ప్రకటన చేశారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 12 వారాల వరకు ప్రసూతి సెలవులు లభిస్తుండగా, ఇకపై మొదటి ఇద్దరు పిల్లల విషయంలో మాత్రమే కాకుండా మూడవ బిడ్డకు కూడా 365 రోజుల ప్రసూతి సెలవులు వర్తిస్తాయని ఆయన తెలిపారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగినులకు మూడవ బిడ్డ విషయంలో ప్రసూతి సెలవులను ప్రస్తుతం ఉన్న 12 వారాల నుండి 365 రోజులకు పెంచుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్, తమిళనాడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఇతర కేంద్ర, రాష్ట్ర నియామక సంస్థలు నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల కోసం రూ. 20 లక్షల వ్యయంతో వెట్రిపాదై అనే యాప్ను రూపొందించనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న యువత ప్రయోజనం కోసం, రూ. 1.3 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ పరీక్షల కోచింగ్ కేంద్రాలను నాలెడ్జ్ సెంటర్లతో అనుసంధానించనున్నారు.