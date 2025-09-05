Tamil Nadu: హెడ్ మాస్టర్ కాళ్లకు మసాజ్ చేసిన విద్యార్థులు..
తమిళనాడులోని హరూర్లోని మావేరిపట్టి ప్రాథమిక పాఠశాలలో తరగతి గదిలో పిల్లలు తమ ప్రధానోపాధ్యాయుడి కాళ్ళు పట్టిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇది తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ ఫుటేజ్లో ప్రధానోపాధ్యాయుడు కలైవాణి ఒక టేబుల్పై పడుకుని తన కాళ్ళకు మసాజ్ చేయమని విద్యార్థులకు సూచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
దాదాపు 30 మంది పిల్లలు ఆ గ్రామ పాఠశాలలో చేరారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన తర్వాత, విద్యాశాఖ అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. దర్యాప్తు నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.