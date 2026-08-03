కావేరి జలాల వివాదం : సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన తమిళనాడు సర్కారు
కావేరీ జలాల వివాదం మరోమారు తెరపైకి వచ్చింది. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి విడుదల చేయాల్సిన కావేరీ జలాలను కర్నాటక ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదు. దీంతో తమిళనాడు సర్కారు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. కావేరీ నీటిలో తమ వాటాను విడుదల చేయడంలో కర్ణాటక ప్రభుత్వం విఫలమైందని పేర్కొంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. కావేరీ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ, కావేరీ వాటర్ రెగ్యులేషన్ కమిటీ జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం జలాలను విడుదల చేసేలా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరింది.
తమిళనాడుకు 15 రోజుల పాటు రోజూ 3500 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయాలని కావేరీ నదీజలాల నిర్వహణ అథారిటీ జులై 28న కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. కావేరీ బేసిన్లోని నీటి లభ్యత, వర్షపాత పరిస్థితులను సమీక్షించిన తర్వాత ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరోవైపు కర్ణాటకలోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన కరవు పరిస్థితులు నెలకొనడంతో.. తమిళనాడుకు కావేరీ జలాల విడుదలను వ్యతిరేకిస్తూ అక్కడి రైతులు, కన్నడ సంఘాలు నిరసనలు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే విజయ్ సర్కార్ సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించింది.
మరోవైపు, తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. కావేరీ నదీ జలాలు జూన్ 12 నాటికి రాష్ట్రానికి చేరాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఇంకా చేరలేదని డీఎంకే అధినేత, మాజీ సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర రైతుల డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే నిరసనలు తీవ్రతరం చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. ఈ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. పొరుగు రాష్ట్రంలో తన సినిమా ప్రదర్శనను నిలిపివేయకుండా ఉండడం కోసం రైతుల జీవితాలను పణంగా పెడుతున్నారని ఆరోపించారు.