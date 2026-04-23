Tamil Nadu Polls: ప్రత్యేక రోబోట్ ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతూ స్వీట్లు పంపిణీ (video)
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఓటర్ల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, కోయంబత్తూరులోని ప్రభుత్వ కళాశాల విద్యార్థులు రూపొందించిన ఒక ప్రత్యేక రోబోట్ ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతూ, స్వీట్లు పంపిణీ చేయడం కనిపించింది. ఈ రోబోట్ను వాయిస్ ప్రాసెసింగ్- రేడియో కంట్రోల్ (ఆర్సీ) సాంకేతికతలను ఉపయోగించి రూపొందించారు.
ఈ వినూత్న ప్రయత్నం గురించి వివరిస్తూ, ఓటింగ్ శాతం పెరిగేలా ప్రోత్సహించడమే తమ ఉద్దేశమని విద్యార్థి విమల్ విజయన్ తెలిపారు. "ఈ రోజు తమిళనాడులో ఎన్నికల దినం. అందుకే, ఈ రోబోట్ ద్వారా మేము వందశాతం ఓటింగ్ను ప్రోత్సహిస్తున్నాము. ప్రజల నుండి దీనికి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"మా బృందం ఈ రోబోట్ యొక్క వాయిస్ ప్రాసెసింగ్, ఆర్సీ నియంత్రణ నమూనాను రూపొందించింది. క్యూలో ఎలా నిలబడాలి, ఓటు ఎలా వేయాలి అనే సందేశాన్ని ఈ రోబోట్ అందిస్తోంది. సాంకేతికత పట్ల తనకున్న ఆసక్తిని ప్రస్తావిస్తూ ఆయన, "నాకు ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇంజనీరింగ్, రోబోటిక్స్ సాంకేతికత పట్ల ఎంతో మక్కువ ఉంది," అని తెలిపారు.