తమిళనాడులో ఎన్నికల కోడ్.. రూ.23.28కోట్లు పట్టుబడింది.. అర్చన

తమిళనాడులో ఎన్నికల కోడ్ అమలులో వున్న నేపథ్యంలో రూ.23.28 కోట్లు పట్టుబడింది. తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2,160 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు, 2,160 స్థిర నిఘా బృందాలు ముమ్మర నిఘా కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటుండగా, మంగళవారం నాటికి రూ. 23.28 కోట్ల విలువైన నగదు, వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిణి అర్చన పట్నాయక్ తెలిపారు.
మంగళవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి (ఎంసీసీ) నిబంధనల ప్రకారం దివంగత నాయకుల విగ్రహాలను కప్పి ఉంచాల్సిన అవసరం లేదని, అయితే బహిరంగ ప్రదేశాలు లేదా ప్రభుత్వ భవనాల్లో ప్రదర్శించిన రాజకీయంగా క్రియాశీలకంగా ఉన్న నాయకుల ఛాయాచిత్రాలను మాత్రం వెంటనే కప్పి ఉంచాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటన అనంతరం చెన్నైలో జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో, గత నాయకుల విగ్రహాలు చిత్రపటాలను కప్పి ఉంచడం నుండి మినహాయింపు ఇవ్వాలనే డిమాండ్ను వివిధ నాయకులు లేవనెత్తగా, భారత ఎన్నికల సంఘం ఇప్పుడు దీనికి అంగీకరించింది. ఆదివారం ఎన్నికల తేదీల ప్రకటనతో ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, ఎన్నికల వ్యయ పర్యవేక్షణ, అమలు చర్యల భాగంగా జరిపిన స్వాధీనాలపై ప్రస్తుతం విచారణ జరుగుతోంది.
నిర్దేశిత నిబంధనల ప్రకారం, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థి గరిష్టంగా రూ. 40 లక్షల వరకు ఎన్నికల సంబంధిత వ్యయాన్ని వెచ్చించడానికి అనుమతి ఉందని.. దీనిని సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించేందుకు, సంబంధిత జిల్లా ఎన్నికల అధికారుల పర్యవేక్షణలో జిల్లా స్థాయిలో ఒక పటిష్టమైన, బహుళ-స్థాయి ఎన్నికల వ్యయ పర్యవేక్షణ యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.
కఠినమైన అమలును నిర్ధారించడానికి, తమిళనాడులోని మొత్తం 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు, స్టాటిక్ సర్వైలెన్స్ టీమ్లతో సహా ప్రత్యేక నిఘా బృందాలను, అలాగే ఆదాయపు పన్ను శాఖ, కస్టమ్స్ శాఖ వంటి 25 ఎన్నికల వ్యయ పర్యవేక్షణ సంస్థలను ఏర్పాటు చేశామని ఆమె అన్నారు.
స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలను నిర్ధారించడంలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని సులభతరం చేయడానికి, అన్ని జిల్లాల్లో జిల్లా ఎన్నికల నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేశామని, ప్రజల నుండి అందిన ఫిర్యాదులపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆమె తెలిపారు.
జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు కూడా భాగస్వాములందరూ ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని పాటిస్తున్నారా లేదా అని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారని, 1.68 లక్షల ధ్వంసమైన రాతలను తొలగించారని, 61 కేసులలో ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయగా, తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని ఆమె తెలిపారు.
ప్రజలు, రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు, అభ్యర్థులు లేదా వ్యాపారులు ఎవరైనా సరే, నగదును కలిగి ఉన్నవారు, ఆ డబ్బు ఓటర్లకు పంపిణీ చేయడానికి ఉద్దేశించినది కాదని అధికారులు నిర్ధారించుకోవడానికి వీలుగా లిఖితపూర్వక వివరణను అందించాల్సి ఉంటుందని ఆమె అన్నారు. అధికారుల నిర్ణయంపై ఏదైనా అప్పీల్ కోసం జిల్లా ఫిర్యాదుల కమిటీని సంప్రదించవచ్చని కూడా ఆమె తెలిపారు.