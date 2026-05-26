మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయ కార్ పార్కింగ్ వద్ద 17ఏళ్ల బాలుడి హత్య
మదురైలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయ కార్ పార్కింగ్ ప్రాంతంలో సోమవారం నాడు, ఐదుగురు సభ్యుల ముఠా ఒక 17 ఏళ్ల బాలుడిని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆలయం సమీపంలో, మదురై కార్పొరేషన్కు చెందిన పార్కింగ్ స్థలంలో ఆ బాలుడు ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో, కొడవళ్లతో ఆయుధాలు ధరించిన ఆ దుండగులు అతనిపై దాడి చేశారు. ఆ బాలుడు ఘటనా స్థలంలోనే మరణించాడని ఒక అధికారి తెలిపారు.
ఈ హత్య వెనుక వ్యక్తిగత కక్షలే కారణమని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న విళక్కుతూన్ పోలీసులు, నేరం జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే అనుమానితులైన ఆ ఐదుగురినీ అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన నగరవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. అరెస్టు అయిన వారిలో ఇద్దరు మైనర్లు ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, అద్భుతమైన ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
‘ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ చిత్ర బృందం తాజాగా రెండవ గీతం ‘ప్రియసఖి’ని విడుదల చేసింది. ఈ పాట తన భావోద్వేగ లోతు, హాయినిచ్చే అనుభూతితో ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. ప్రేమ అనే భావన చుట్టూ అల్లుకున్న ఈ పాట, ఒక యువకుడు తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి పట్ల మనసులో దాచుకున్న మౌన భావాలను, ఆరాధనను, అనురాగాన్ని అందంగా ఆవిష్కరించింది.
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా చెన్నై లవ్ స్టోరీ. అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
మా ఇంటి బంగారం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్: ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని జూన్ 19న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత మాట్లాడుతూ, మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్క అభిమానికి థాంక్స్. నందినీ గారు, రాజ్ గారు ప్రతీ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు.