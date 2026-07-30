  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Tamil Nadu to introduce single-window clearance for hospitals to fast-track approvals
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (14:23 IST)

ఆస్పత్రులపై సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న సీఎం విజయ్ సర్కారు

Vijay
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (14:23 IST)
google-news
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడిన సినీ హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. వైద్య ఆరోగ్యం రంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించే దిశగా కీలక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. 
 
రాష్ట్రంలో కొత్త ఆసుపత్రుల ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుమతుల కోసం 'సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్' (ఏకగవాక్ష) విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల ఏళ్ల తరబడి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా, అనుమతుల ప్రక్రియ కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే పూర్తికానుంది.
 
ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ శుక్రవారం ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశం అనంతరం దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు (జీవో) జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నిర్ణయంతో పారిశ్రామికంగా పురోగతి సాధిస్తున్న మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాల సరసన తమిళనాడు చేరనుంది. 
 
ప్రస్తుత విధానంలో ఆసుపత్రి భవనాలు, ప్రాజెక్ట్ డిజైన్లకు అనుమతులు లభించడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ ప్రక్రియలో అక్రమాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, కొన్ని సందర్భాల్లో రూ.40-50 లక్షల వరకు లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ జాప్యం కారణంగా సుమారు 7-8 మంది వైద్యులు తలపెట్టిన ఆసుపత్రి ప్రాజెక్టులు ప్రస్తుతం పెండింగులో పడిపోయాయి.
 
కొత్త సింగిల్ విండో విధానంతో పారదర్శకమైన, నిర్దిష్టమైన ఫీజుల విధానం అమల్లోకి రానుంది. దీనివల్ల అవకతవకలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని, అనుమతుల ప్రక్రియ వేగవంతమై వైద్య రంగంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయని అధికారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దశాబ్ద కాలంగా పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి వస్తున్న విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
గట్టర్ జనరేషన్ రీల్స్ వాంతులు తెప్పించేలా ఉన్నాయ్ : కంగనా రనౌత్

Ramayan trialer: తమ్ముడూ యశ్ నువ్వు అదరగొట్టావు అంటూ ప్రశాంత్ నీల్ ట్వీట్

Ramayan trialer: తమ్ముడూ యశ్ నువ్వు అదరగొట్టావు అంటూ ప్రశాంత్ నీల్ ట్వీట్రామాయణ గాథలో రాముడు తర్వాత అంతకుమించి పాత్ర రావణాసురిడి. అటువంటి పాత్రలు చాలా భాషల్లో చాలామంది పోషించారు. ఇప్పుడు జాతీయ సినిమారంగంలో మరోసారి రామాయణ గాథ వెండితెరపై వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పనిలోగా పనిగా రీపీట్ గా సోనీ లో అప్పట్లో రామాయణ సీరియల్ ను మరోసారి ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇదంతా ప్రజల్ని భక్తిమార్గంలోకి సెంటిమెంట్ లోకి తీసుకెళ్ళేందుకు జరిగే ప్రక్రియగా సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

కాంతార రిషబ్ శెట్టికి అరుదైన అవార్డు.. ఆస్ట్రేలియాలో లీడర్‌షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డు

కాంతార రిషబ్ శెట్టికి అరుదైన అవార్డు.. ఆస్ట్రేలియాలో లీడర్‌షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డుకాంతార చిత్ర నటుడు రిషబ్ శెట్టి 2026 ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్‌బోర్న్ కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఆయన ప్రతిష్టాత్మకమైన లీడర్‌షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డును స్వీకరించనున్నారు. చలనచిత్ర రంగంలో తెర వెనుక, తెర ముందు ఆయన చేసిన దూరదృష్టితో కూడిన కృషికి ఈ గుర్తింపు లభించింది. తన చిత్రాల ద్వారా, ముఖ్యంగా కాంతార సిరీస్ ద్వారా, భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత విశిష్టమైన కథకులలో ఒకరిగా రిషబ్ గుర్తింపు పొందారు. తీరప్రాంత కర్ణాటకకు చెందిన సంప్రదాయాలు, జానపద గాథలు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని విశ్వవ్యాప్త మానవ భావోద్వేగాలతో మేళవించడంలో ఆయన అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.

Vijay Deverakonda :తరుణ్ భాస్కర్ పై విజయ్ దేవరకొండ విమర్శ, ప్రశసలతో స్వీట్ పోస్ట్

Vijay Deverakonda :తరుణ్ భాస్కర్ పై విజయ్ దేవరకొండ విమర్శ, ప్రశసలతో స్వీట్ పోస్ట్పదేళ్ళనాడు పెళ్లిచూపులు అనే చిత్రంలో పరిచయం అయిన విజయ్ దేవరకొండ క్రమేణా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకున్నాడు. ఈ 10 ఏళ్ళ కెరీర్ గురించి నేడు సోషల్ మీడియాలో తన సిన్సియారిటీ గురించి తెలియజేశారు. అప్పట్లో షూటింగ్ జరిగిన బిల్డింగ్ ను చూపిస్తూ, ఇదే చోట పెళ్లిచూపులు షూట్ చేశాం. 7గంటలకుఫస్ట్ షాట్ అన్నారు. నేను 6.30కే వచ్చాను. కానీ ఒక్కడు కూడా రాలేదంటూ పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత షూటింగ్ టీమ్ తో వున్న ఫోటోను కూడా షేర్ చేశారు.

కోయంబత్తూరులో అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్న రామ్ చరణ్

కోయంబత్తూరులో అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్న రామ్ చరణ్కోయంబత్తూర్‌లోని గంగా ఆసుపత్రిలో మణికట్టుకు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, ప్రముఖ నటుడు రామ్ చరణ్ అక్కడి అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించారు. చేతికి సపోర్ట్ కోసం ఆర్మ్ స్లింగ్ ధరించి, తన భార్య ఉపాసన కొణిదెలతో కలిసి ఆయన ఈ ఆలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఆలయ అధికారులతో కూడా ఆయన మాట్లాడారు. రామ్ చరణ్, ఉపాసన అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ అయ్యప్ప మాల, నల్లని చొక్కా, లుంగీ ధరించగా, ఉపాసన నీలం రంగు పూల డిజైన్ ఉన్న కుర్తా సెట్‌ను ఎంచుకున్నారు.

Varun Tej: అభిమానుల పట్ల మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్న వరుణ్ తేజ్

Varun Tej: అభిమానుల పట్ల మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్న వరుణ్ తేజ్తన తల్లిగారు శ్రీమతి పద్మజ గారి సహకారంతో హైదరాబాద్‌లోని సిటీ న్యూరో సెంటర్ వైద్యులతో మాట్లాడించి, శ్రీ సురేష్ పాటిల్ గారికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా జరిగేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడమే కాకుండా, చికిత్స సమయంలో ఆయనకు, కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆసుపత్రిలో అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను సమకూర్చారు.