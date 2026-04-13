Vijay cycle yatra, అభిమాని పూలచెండు వేస్తే బాంబు వేశాడేమోనని సైకిలి వదిలేసి విజయ్ పరుగో పరుగు, వీడియో
Thalapathy Vijay Cycle yatra
కన్యాకుమారిలో సైకిల్పై ప్రయాణిస్తూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్న భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాజకీయ నాయకుడు తమిళ స్టార్ విజయ్గా పేరు పొందాడు. దళపతి విజయ్ సైకిల్ యాత్రలో ఈ సందర్భంగా ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. విజయ్ సైకిల్ పైన వస్తుండగా ఆయన పార్టీకి చెందిన వ్యాన్, సెక్యూరిటీ ఇరువైపులా నిఘాతో వున్నారు. అయితే కొంతదూరం రాగానే షడెన్ ఓ వ్యక్తి ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి పైనుంచి పూలు విసిరాడు. అవి పెద్ద పూలు కావడంతోపాటు బాంబులా భావించి వెంటనే సైకిల్ వదిలేసి వెనకడుగువేశారు. వెంటనే ఆయన సిబ్బంది ఆయన్ను రక్షణగా నిలబడ్డారు. ఆ వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు.
అభిమానులు తమ ప్రేమను ఒక్కోసారి ఊహించని రీతిలో చూపిస్తుంటారు. తాజాగా దళపతి విజయ్కు ఇలాంటి ఓ విచిత్ర అనుభవమే ఎదురైంది. సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్న విజయ్ పై ఓ అభిమాని తన అభిమానాన్ని చాటుకుంటూ పూలు విసిరాడు. కానీ, సడెన్ గా తనపై ఏదో వచ్చి పడటంతో.. అది బాంబు లేదా మరేదైనా ప్రమాదకరమైన వస్తువు అనుకుని విజయ్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి తీవ్రంగా భయపడిపోయారు.
వెంటనే అప్రమత్తమైన సెక్యూరిటీ, ఆ తర్వాత అది కేవలం పూలు అని తెలుసుకోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరో అయినా.. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సడెన్ గా అలా భయపడటం మానవ సహజమే కదా అని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.