బంగారు గొలుసు చోరీ కేసు : యూట్యూబర్ మధుమితకు సమన్లు
ఓ వృద్ధుడు నుంచి బంగారు గొలుసు చోరీ చేసిన కేసులో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని నాగర్ కోయిల్కు చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ మధుమిత వద్ద విచారణ జరిపేందుకు వీలుగా పోలీసులు సమన్లు జారీ చేయనున్నారు. ఇటీవల మధుమిత నివాసంలో 118 సవర్ల బంగారం నగలు చోరీకి గురైన విషయం తెల్సిందే. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది. ఈ కేసులో స్థానిక పోలీసులు నరుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసి వారి నుంచి 98 సవసర్ల బంగారు నగలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో గత 2022లో మధుమిత తన వద్ద ఐదు సవర్లం బంగారు గొలుసును చోరీ చేసినట్టు తిరునెల్వేలికి చెందిన పేచ్చిముత్తు అనే వృద్ధుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు... ఈ కేసులో పేచ్చిముత్తు వద్ద విచారణ జరిపారు. ఇపుడు మధుమిత వద్ద విచారణ జరిపేందుకు ఆమెకు నోటీసులు జారీచేశారు. కాగా, బంగారు గొలుసు చోరీ కేసులో తనపై కేసు నమోదు కావడంతో మధుమిత తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయిన విషయం తెల్సిందే.