చోరీ కేసులో యూట్యూబర్ మధుమిత.. పోలీస్ విచారణకు భయపడి పరార్
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కన్నియాకుమారి జిల్లా నాగర్ కోయిల్ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ మధుమిత ఇల్లువదిలి పారిపోయారు. పోలీస్ విచారణకు భయపడి ఆమె అదృశ్యమయ్యారు. నాగర్ కోయిల్ సమీపంలోని తమ్ముత్తుకోణంకు చెందిన మధుమిత ఇటీవల భారీగా బంగారు ఆభరణాలు ధరించి రీల్స్ చేసి వీడియోలు పోస్ట్ చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఆ తర్వాత ఆమె ఇంట్లో చోరీ జిరగింది. మొత్తం 118 సవర్ల బంగారు నగలు చోరీకి గురయ్యాయి.
మరోవైపు, తన 5 సవర్ల బంగారు గొలుసు మధుమిత దోచుకుందని తిరునెల్వేలికి చెందిన కాంట్రాక్టర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు మధుమితపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో విచారణకు భయపడిపోయిన మధుమిత... తన ఇంటికి తాళం వేసి భర్త, కుమార్తెతో కలిసి పారిపోయింది. మధుమితకు సంబంధించిన వీడియోలు సామాజి మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా ఆమె ఫాలోయర్ల సంఖ్య లక్షలకు చేరుకున్న విషయం తెల్సిందే.