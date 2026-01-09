బంగారు తాపడాల చోరీ కేసు : శబరిమల తంత్రి అరెస్టు
ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారు తాపడాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఆలయ తంత్రి (ప్రధాన పూజారి) కందరారు రాజీవరును ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 4.30 గంటల సమయంలో సిట్ అధికారుల బృందం ఆయనను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించిన తర్వాత అరెస్టు చేసినట్టు సిట్ అధికారులు వెల్డలించారు.
కాగా, ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టితో ఆయనకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన సిట్ అధికారులు.. బంగారు తాపడాల చోరీ కేసులో ఆయన పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు విచారణలో తేలడంతో అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఉన్ని కృష్ణన్ పొట్టిని శబరిమలకు తీసుకువచ్చింది కూడా తంత్రి కందరారు రాజీవరేనని ఇతర నిందితులు తమ వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. బంగారు తాపడాల దొంగతనం గురించి ఆయనకు ముందే తెలుసని పేర్కొన్నారు.