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  4. Tarun Tejpal Surrenders Before Goa Court After Top Court Order In Rape Case
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (16:57 IST)

గోవా కోర్టులో లొంగిపోయిన తరుణ్ తేజ్‌పాల్..

Tarun Tejpal
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (16:57 IST)
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Tarun Tejpal
ప్రసిద్ధి చెందిన తెహెల్కా వార్తా పత్రిక మాజీ ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ అయిన తరుణ్ తేజ్‌పాల్, 2013 నాటి అత్యాచార కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సోమవారం గోవాలోని మపుసా కోర్టు ముందు లొంగిపోయారు.
 
 తనకు విధించిన శిక్షపై ఆయన చేసిన అప్పీలు విచారణకు రాకముందే లొంగిపోవడానికి 63 ఏళ్ల మాజీ ఎడిటర్‌కు సుప్రీంకోర్టు మూడు వారాల గడువు ఇచ్చింది. ఆ మూడు వారాల గడువు రేపటితో ముగుస్తుంది. 
 
2013లో తన మాజీ సహోద్యోగిపై అత్యాచారం చేసినందుకు తేజ్‌పాల్‌ను దోషిగా నిర్ధారించి, 10 ఏళ్ల జైలు శిక్షను బాంబే హైకోర్టు గోవా బెంచ్ ఆగస్టు 6న విధించింది. ఈ కేసులో 2021లో ఆయనకు లభించిన నిర్దోషి తీర్పును ఇది రద్దు చేసింది. తాను బాధితుడినని తేజ్‌పాల్ వాదిస్తున్నారు. 
 
బాంబే హైకోర్టు తనను దోషిగా నిర్ధారించిన తీర్పుపై దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించేలోపు లొంగిపోవడం నుంచి మినహాయింపు కోరుతూ తేజ్‌పాల్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను గత నెలలో సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది.
 
తన అప్పీలును మొదట సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు స్వీకరించాలనే కారణంతో, లొంగిపోవడం నుండి మినహాయింపు ఇవ్వాలని తేజ్‌పాల్ కోరారు. తేజ్‌పాల్ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్, నిందితుడు లొంగిపోనప్పటికీ, తగిన కేసులో లొంగిపోవాలనే నిబంధనను తొలగించి, క్రిమినల్ అప్పీలును విచారణకు స్వీకరించే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉందని వాదించారు.
 
సుప్రీంకోర్టు నిబంధనల ప్రకారం, శిక్షా తీర్పును సవాలు చేసే ముందు లొంగిపోవాలి. లొంగిపోయే ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. గోవా రాష్ట్రం తరఫున హాజరైన భారత సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, ఈ అభ్యర్థనను వ్యతిరేకించారు. 
 
కేసులోని యోగ్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మినహాయింపు దరఖాస్తును పరిశీలించాల్సి ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఆయన బాంబే హైకోర్టు తీర్పులను ఉటంకిస్తూ, ఈ కేసులో అత్యాచారం వంటి తీవ్రమైన నేరం ఉందని, దీనికి తేజ్‌పాల్‌కు 10 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించబడిందని సమర్పించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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