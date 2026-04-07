తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిద్ధమవుతున్నారు. తమిళనాడులో డీఎంకేతో పొత్తులో భాగంగా పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిలను స్టార్ కంపెయినర్లుగా నియమిస్తూ అధిష్టానం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
కేవలం ప్రచారానికే కాకుండా, పార్టీ వ్యూహరచనలో కీలకమైన బాధ్యతలను కూడా ఏఐసీసీ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి అప్పగించింది. తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తున్న మొత్తం 28 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో, 12 నియోజకవర్గాలకు సీనియర్ అబ్జర్వర్గా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వ్యవహరించనున్నారు.
అభ్యర్థుల ఎంపిక, ప్రచార వ్యూహాలు, బూత్ స్థాయి పర్యవేక్షణ వంటి కీలక అంశాలను పర్యవేక్షించనున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీకి ఈనెల 23న పోలింగ్ జరుగనుంది.
డీఎంకే కాంగ్రెస్ కూటమి ఈ ఎన్నికల్లో గెలుపును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంతో కీలక పాత్ర పోషించిన రేవంత్ రెడ్డి తమిళ నాడు ప్రచారంలో పాల్గొంటారు.