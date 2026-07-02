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గోవాలో తెలంగాణ వ్యక్తి అరెస్ట్.. మహిళను స్కూటర్పై కూర్చోబెట్టుకుని?
ఉత్తర గోవా జిల్లాలో నిర్వహించిన మానవ అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక ఆపరేషన్లో పోలీసులు 33 ఏళ్ల వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి, ఒక మహిళను రక్షించినట్లు అధికారులు గురువారం తెలిపారు. నిందితుడిని తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తిగానూ, ప్రస్తుతం ఉత్తర గోవాలోని అర్పోరాలో నివసిస్తున్న పున్న హరి ప్రసాద్గానూ గుర్తించారు.
వ్యభిచారం కోసం ఆ మహిళను వినియోగదారుల వద్దకు తీసుకెళ్లేందుకు స్కూటర్పై వస్తుండగా అతన్ని పట్టుకున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. వ్యభిచార ముఠా కార్యకలాపాలపై అందిన నిర్దిష్ట సమాచారం మేరకు, గోవా క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు బుధవారం తెల్లవారుజామున బార్దేజ్లోని కలంగుట్ వద్ద ఉన్న పాల్మిర్నా రిసార్ట్ సమీపంలో దాడులు నిర్వహించారు.
ఈ ఆపరేషన్లో ఒక మహిళను రక్షించగా, తెలంగాణలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అలాగే, భారతీయ న్యాయ సంహిత, ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ (ప్రివెన్షన్) చట్టంలోని సంబంధిత నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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