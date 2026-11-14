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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (16:27 IST)

గిగ్ వర్కర్స్ కోసం బోర్డు... వైఫై విశ్రాంతి కేంద్రాలు, బీమాతో పాటు కొత్త చట్టం.. రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (16:27 IST)
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Rahul Gandhi
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, గిగ్ వర్కర్ల కోసం ఒక సామాజిక భద్రత, సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన నిబంధనావళిని కూడా వారు ఆవిష్కరించారు. 
 
ఈ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ,  కార్మికుల ఆందోళనలనువిన్నాం, వారి సంక్షేమం కోసం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఇకపై ఒక కొత్త చట్టం ద్వారా, వారి డెలివరీ వివరాలు, పనికి సంబంధించిన సమాచారం, సంపాదన వివరాలు వారి మొబైల్ ఫోన్లలోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనివల్ల తాము చేస్తున్న పనికి ఎంత ప్రతిఫలం లభిస్తుందో వారు తెలుసుకోవచ్చునని పేర్కొన్నారు. 
 
హైదరాబాద్‌తో పాటు రాష్ట్రంలోని ఇతర నగరాల్లో గిగ్ వర్కర్ల కోసం వైఫై సదుపాయంతో కూడిన విశ్రాంతి కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ పథకం కింద గిగ్ వర్కర్లకు 5 లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా, 10 లక్షల రూపాయల ఆరోగ్య బీమా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా, వారికి పెన్షన్, సామాజిక భద్రత కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంటుంది. 
 
ఇంకా గిగ్ వర్కర్స్ బోర్డు ద్వారా, వారి డెలివరీ ఆదాయంలో కొంత భాగం నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయబడుతుంది.  కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు కంపెనీలకు లాభం చేకూర్చేలా ఉన్నప్పటికీ, తాము మాత్రం ఈ కార్మికులకు పూర్తి మద్దతునిస్తామని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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