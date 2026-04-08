విభూతి జలపాతంలో మునిగి పర్యాటకుడి మృతి
ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలోని విభూతి జలపాతం వద్ద సోమవారం ఉదయం తెలంగాణకు చెందిన ఒక పర్యాటకుడు నీటిలో మునిగి మరణించారు. మృతుడిని జగిత్యాల జిల్లా, కోరుట్ల గ్రామానికి చెందిన అజయ్గా గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
గోకర్ణకు సుమారు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న విభూతి జలపాతం వద్ద ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా విహారయాత్రకు వచ్చిన జగిత్యాలకు చెందిన ముగ్గురు చిన్ననాటి స్నేహితుల బృందంలో అజయ్ ఒకరు. వీరితో పాటు తమిళనాడుకు చెందిన మరో ముగ్గురు పర్యాటకులు కూడా అదే వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్నారు.
ఈ బృందం ఆదివారం నాడు దాండేలిని, దాని సమీప ప్రాంతాలను సందర్శించి, సోమవారం విభూతి జలపాతం వద్దకు చేరుకుంది. అజయ్ నీటిలోకి దిగిన సమయంలో మునిగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
గత మూడేళ్లుగా దుబాయ్లో చెఫ్గా పనిచేస్తున్న అజయ్, సెలవుల నిమిత్తం సుమారు నెల రోజుల క్రితమే భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారని పోలీసులు తెలిపారు.