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  4. Telegram moves Delhi high court against Centre's ban ahead of NEET-UG re-test
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (14:12 IST)

రీనీట్ ప్రవేశ పరీక్ష : టెలిగ్రామ్ సేవలపై కేంద్రం నిషేధం - కోర్టులో సవాల్

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BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (13:42 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (14:12 IST)
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ఈ నెల 21వ తేదీన నీట్‌ పునఃపరీక్ష (రీ నీట్) నేపథ్యంలో తప్పుడు ప్రచారాలకు కొన్ని ముఠాలు వినియోగిస్తున్న ప్రముఖ మెసేజింగ్‌ యాప్‌ టెలిగ్రామ్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించింది.  ఈ చర్యలను టెలిగ్రామ్ వ్యవస్థాపకుడు పావెల్ దురోవ్ వ్యతిరేకించారు. పేపర్ లీక్ సమస్యను పరిష్కరించకుండా.. నిందితులపై చర్యలు తీసుకోకుండా యాప్‌ను నిషేధించడం ఏంటని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. 
 
దీనివల్ల కోట్లాది మంది వినియోగదారులు ప్రభావితమవుతారన్నారు. టెలిగ్రామ్‌ను నిషేధించినంత మాత్రాన లీకులు ఆగవని.. నిందితులు ఇతర యాప్‌ల నుంచి కూడా అక్రమాలకు పాల్పడతారని అన్నారు. మరోవైపు ఈ నిషేధాన్ని టెలిగ్రామ్‌ సంస్థ ఢిల్లీ హైకోర్టులో సవాల్‌ చేసింది. దీంతో ఈ విషయంపై హైకోర్టు అత్యవసర విచారణ చేపట్టింది. 
 
నీట్‌ యూజీ పరీక్ష పేపర్‌ లీకేజీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా దుమారం లేపిన నేపథ్యంలో ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్‌ టెలిగ్రామ్‌‌ను బ్లాక్‌ చేస్తున్నట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. నీట్ రీటెస్ట్ జూన్ 21న నిర్వహిస్తుండగా.. జూన్ 22 వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని వెల్లడించింది. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ, తప్పుడు వార్తల వ్యాప్తిని నివారించేందుకు, మోసపూరిత నెట్‌వర్క్‌లను అరికట్టడానికి ఈ తాత్కాలిక నిషేధం విధించినట్లు తెలిపింది. 
 
టెలిగ్రామ్‌లోని మెసేజ్-ఎడిటింగ్ ఫీచర్‌ను కూడా నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. పరీక్షలు జరిగిన తర్వాత, టైమ్‌స్టాంప్‌ను అలాగే ఉంచుతూ, మెసేజ్‌లను ఎడిట్ చేయడం, ప్రశ్నలను చొప్పించడం ద్వారా ‘పేపర్ లీక్’ సాక్ష్యాలను సృష్టించడానికి ఈ ఫీచర్‌ను దుర్వినియోగం చేశారని ఎన్‌టీఏ ఆరోపించింది. 
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ఠాగూర్

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