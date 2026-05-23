  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Telugu Man Becomes Key Advisor To Vijay Government
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (11:02 IST)

సీఎం విజయ్‌ సలహాదారులలో తెలుగు వ్యాపారవేత్త విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి

Vijay
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 23 May 2026 (11:01 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (11:02 IST)
google-news
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్‌కు సలహాదారులలో ఒకరిగా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి అనే ఒక తెలుగు వ్యాపారవేత్త నియమితులయ్యారు. ఆయనతో పాటు, జాన్ అరోకియాసామిని కూడా తమిళనాడు ప్రభుత్వం సలహాదారుగా నియమించింది.
 
విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి స్వస్థలం అన్నమయ్య జిల్లాలోని ఎర్రదొడ్డిపల్లి గ్రామం. ఆయన సుమారు పదిహేనేళ్ల క్రితం చెన్నైకి వలస వెళ్లి, అక్కడ తన గ్రానైట్ వ్యాపారాన్ని విస్తరించారు. ఆయన కుటుంబానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కూడా నేపథ్యం ఉంది. 
 
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితోనూ, పీలేరు ఎమ్మెల్యే కిషోర్ కుమార్ రెడ్డితోనూ బంధుత్వం ఉంది. ఆయన తండ్రి రామ నారాయణ రెడ్డి గతంలో గ్రామ సర్పంచ్‌గా పనిచేశారు. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో స్థానిక రాజకీయ పదవులను కూడా నిర్వహించారు. 
 
తన పార్టీ టీవీకేని ప్రారంభించిన తర్వాత, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తమిళనాడులో దూకుడుగా రాజకీయ అడుగులు వేస్తున్నారు. నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆయన, తన చుట్టూ ఒక బలమైన వ్యూహకర్తల బృందాన్ని నెమ్మదిగా నిర్మించుకుంటున్నారు.
 
ఈ కీలక పరిణామాల సమయంలో, విజయ్ సన్నిహిత రాజకీయ వర్గంలో విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి కూడా ప్రముఖంగా కనిపించారు. టీవీకే పార్టీ ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక వ్యవహారాల్లో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని తమిళ మీడియా గతంలోనే వార్తలు ప్రచురించింది. మరోవైపు, విజయ్ రాజకీయ ప్రస్థానం వృద్ధి చెందడం వెనుక ఉన్న ముఖ్యమైన రాజకీయ వ్యూహకర్తలలో జాన్ అరోకియాసామి ఒకరని చెబుతున్నారు.
About Writer
సెల్వి

మ‌మ్ముట్టి, మోహ‌న్ లాల్ న‌టించిన పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ పేట్రియాట్. స్ట్రీమింగ్

మ‌మ్ముట్టి, మోహ‌న్ లాల్ న‌టించిన పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ పేట్రియాట్. స్ట్రీమింగ్జీ5 లో మలయాళ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘పేట్రియాట్‌’ జూన్ 5 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్రముఖ దర్శకుడు మ‌హేష్ నారాయ‌య‌ణ‌న్‌ తెరకెక్కించారు. 18 ఏళ్ల త‌ర్వాత‌ మలయాళ సినీ దిగ్గజాలు మ‌మ్ముట్టి, మోహ‌న్ లాల్ ఈ చిత్రంలో క‌లిసి న‌టించారు. న‌య‌న‌తార‌, ఫ‌హాద్ ఫాజిల్‌, కున్‌చాకో బొబ‌న్ త‌దిత‌రులు ఇత‌ర కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. పేట్రియాట్ మూవీ మలయాళంతో పాటు హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Vijay Antony,: ఫీల్ గుడ్ ఎమోషన్‌తో విజయ్ ఆంటోనీ నాన్న కుట్టి

Vijay Antony,: ఫీల్ గుడ్ ఎమోషన్‌తో విజయ్ ఆంటోనీ నాన్న కుట్టిఫాదర్ అండ్ డాటర్ సెంటిమెంట్‌తో ము. మారన్ దర్శకత్వంలో విజయ్ ఆంటోనీ హీరోగా చేస్తున్న చిత్రం ‘నాన్న కుట్టి’. యాక్షన్, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, ఇంటెన్స్ డ్రామాగా ఈ మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్ బ్యానర్ మీద మీరా విజయ్ ఆంటోని నిర్మాతగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ మూవీకి సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ అధినేత రామంజనేయులు జవ్వాజీ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి సంబంధించిన షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది.

ఎ.పి. ఎఫ్.డి.సి. ఛైర్మన్ పి.భరత్ భూషణ్, డైరెక్టర్ గా చదలవాడ శ్రీనివాస్

ఎ.పి. ఎఫ్.డి.సి. ఛైర్మన్ పి.భరత్ భూషణ్, డైరెక్టర్ గా చదలవాడ శ్రీనివాస్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్, టెలివిజన్ అండ్ థియేటర్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ గాపి.భరత్ భూషణ్, వైస్ ఛైర్మన్ చిక్కాల మెహర్ రమేష్ కుమార్, డైరెక్టర్లు చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, సుమన్ తల్వార్, సాయిమాధవ్ బుర్రా, ఎస్. శివాజీ, శ్రీమతి వై. ఝాన్సీ, వివేక్ కూచిభొట్ల, వి. సముద్ర, మీర్.ఎస్, కందిమళ్ల సాంబశివరావు, ఏ. సత్యనారాయణ, ఎస్ వీ కృష్ణారెడ్డి, జీ. రాజ్ వెంకటేశ్వర యాదవ్, డి. సత్యనారాయణ ఎంపిక అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నందమూరి రామక్రిష్ణ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ప్రకటన వెలువరించారు.

Thaman: చెవిటి, మూగ అయిన ఇట్లు అర్జున తో ఫస్ట్ సింగిల్ చేయించిన ఎస్. థమన్‌

Thaman: చెవిటి, మూగ అయిన ఇట్లు అర్జున తో ఫస్ట్ సింగిల్ చేయించిన ఎస్. థమన్‌దర్శకుడు వెంకీ కుడుముల తన నిర్మాణ సంస్థ వాట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రం ‘ఇట్లు అర్జున’. “న్యూ గై ఇన్ టౌన్” అనీష్ హీరోగా, మహేష్ ఉప్పల దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. అనస్వర రాజన్ కథానాయిక. అక్కినేని నాగార్జున ఇచ్చిన పవర్‌ఫుల్ వాయిస్ ఓవర్ గ్లింప్స్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అనంతరం విడుదలైన పోస్టర్లు, ‘ఫైండింగ్ అర్జున’ అనే స్పెషల్ వీడియో సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచాయి.

First Time Review: : ఏలియన్స్ అండ్ వర్తమానం అనే వైవిధ్యమైన కాన్సెప్ట్ తో ఫస్ట్ టైమ్ మూవీ రివ్యూ

First Time Review: : ఏలియన్స్ అండ్ వర్తమానం అనే వైవిధ్యమైన కాన్సెప్ట్ తో ఫస్ట్ టైమ్ మూవీ రివ్యూపరిమిత బడ్జెట్ తో రూపొందిన చిత్రం ఫస్ట్ టైమ్. సౌరభ్ ధింగ్రా హీరోగా నటించిన చిత్రం. అనికా విక్రమన్ హీరోయిన్‌. అన్నపూర్ణమ్మ, మైమ్ గోపి, అజయ్ రత్నం, గాయత్రి గుప్త తదితరులు నటించారు. హేమంత్ ఇప్పలపల్లి తెరకెక్కించారు. సైన్స్ ఫిక్షన్ గా రూపొందిన ఈసినిమా నేడే విడుదలైంది. మరి ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.