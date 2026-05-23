సీఎం విజయ్ సలహాదారులలో తెలుగు వ్యాపారవేత్త విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్కు సలహాదారులలో ఒకరిగా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి అనే ఒక తెలుగు వ్యాపారవేత్త నియమితులయ్యారు. ఆయనతో పాటు, జాన్ అరోకియాసామిని కూడా తమిళనాడు ప్రభుత్వం సలహాదారుగా నియమించింది.
విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి స్వస్థలం అన్నమయ్య జిల్లాలోని ఎర్రదొడ్డిపల్లి గ్రామం. ఆయన సుమారు పదిహేనేళ్ల క్రితం చెన్నైకి వలస వెళ్లి, అక్కడ తన గ్రానైట్ వ్యాపారాన్ని విస్తరించారు. ఆయన కుటుంబానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కూడా నేపథ్యం ఉంది.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితోనూ, పీలేరు ఎమ్మెల్యే కిషోర్ కుమార్ రెడ్డితోనూ బంధుత్వం ఉంది. ఆయన తండ్రి రామ నారాయణ రెడ్డి గతంలో గ్రామ సర్పంచ్గా పనిచేశారు. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో స్థానిక రాజకీయ పదవులను కూడా నిర్వహించారు.
తన పార్టీ టీవీకేని ప్రారంభించిన తర్వాత, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తమిళనాడులో దూకుడుగా రాజకీయ అడుగులు వేస్తున్నారు. నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆయన, తన చుట్టూ ఒక బలమైన వ్యూహకర్తల బృందాన్ని నెమ్మదిగా నిర్మించుకుంటున్నారు.
ఈ కీలక పరిణామాల సమయంలో, విజయ్ సన్నిహిత రాజకీయ వర్గంలో విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి కూడా ప్రముఖంగా కనిపించారు. టీవీకే పార్టీ ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక వ్యవహారాల్లో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని తమిళ మీడియా గతంలోనే వార్తలు ప్రచురించింది. మరోవైపు, విజయ్ రాజకీయ ప్రస్థానం వృద్ధి చెందడం వెనుక ఉన్న ముఖ్యమైన రాజకీయ వ్యూహకర్తలలో జాన్ అరోకియాసామి ఒకరని చెబుతున్నారు.
