ఎట్టకేలకు మద్దతు కూడగట్టిన దళపతి విజయ్, ఇక సీఎంగా ప్రమాణమే
అనేక మలుపులు అనంతరం టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన సంఖ్యా బలాన్ని సాధించారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలంటూ మెలిక పెట్టిన వీసీకే పార్టీని బుజ్జగించిన ఆయన ఎట్టకేలకు పూర్తి మెజారిటీని సాధించారు. తమకు మద్దతు ఇచ్చే ఆయా పార్టీల నాయకులు అందించిన లేఖలతో గవర్నర్ వద్దకు బయలుదేరారు.
గవర్నర్ ఆ లేఖలను పరిశీలించిన తర్వాత విజయ్ ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి ఆహ్వానించనున్నారు. ప్రస్తుతం కేరళ రాష్ట్రానికి పూర్తిస్థాయిగా వున్న గవర్నర్ తమిళనాడుకి కూడా ఇంచార్జి గవర్నరుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
విజయ్ మద్దతు కూడగట్టడంతో అన్నాడీఎంకె ఎమ్మెల్యేల క్యాంపు రాజకీయాలకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. కొద్దిసేపటి క్రితమే ఆ పార్టీ చీఫ్ పళనిస్వామి ఎక్స్ పేజీలో... కొత్తగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నవారికి శుభాకాంక్షలు అనే కామెంటును పోస్ట్ చేసారు.