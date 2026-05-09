శనివారం, 9 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శనివారం, 9 మే 2026 (18:49 IST)

ఎట్టకేలకు మద్దతు కూడగట్టిన దళపతి విజయ్, ఇక సీఎంగా ప్రమాణమే

అనేక మలుపులు అనంతరం టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన సంఖ్యా బలాన్ని సాధించారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలంటూ మెలిక పెట్టిన వీసీకే పార్టీని బుజ్జగించిన ఆయన ఎట్టకేలకు పూర్తి మెజారిటీని సాధించారు. తమకు మద్దతు ఇచ్చే ఆయా పార్టీల నాయకులు అందించిన లేఖలతో గవర్నర్ వద్దకు బయలుదేరారు.
 
గవర్నర్ ఆ లేఖలను పరిశీలించిన తర్వాత విజయ్ ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి ఆహ్వానించనున్నారు. ప్రస్తుతం కేరళ రాష్ట్రానికి పూర్తిస్థాయిగా వున్న గవర్నర్ తమిళనాడుకి కూడా ఇంచార్జి గవర్నరుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
 
విజయ్ మద్దతు కూడగట్టడంతో అన్నాడీఎంకె ఎమ్మెల్యేల క్యాంపు రాజకీయాలకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. కొద్దిసేపటి క్రితమే ఆ పార్టీ చీఫ్ పళనిస్వామి ఎక్స్ పేజీలో... కొత్తగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నవారికి శుభాకాంక్షలు అనే కామెంటును పోస్ట్ చేసారు.

Ashu Reddy : చీటింగ్ కేసు టైంలో నిశ్చితార్థం ఫొటోలతో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఆషు రెడ్డితనపై చీటింగ్ కేసు నడుస్తున్న వేళ ఆషు రెడ్డి ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో.. నిశ్చితార్థం ఫోటోల్ని షేర్ చేసింది. ఆ ఫొటోలను పరిశీలిస్తే, నిజంగానే ఎంగేజ్‌మెంట్ ఫోటోలా? లేక షూటింగ్ లో భాగమా? అనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఎన్.ఆర్.ఐ.ను మోసం చేసి పెండ్లికి ముందే కోట్ల రూపాయలు రాబ్టుకున్న అషురెడ్డిపై ఎన్.ఆర్.ఐ. పోలీసు కేసు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే.

Samantha Ruth Prabhu: ది నాడ్ మ్యాగజైన్ కోసం ఫోటోషూట్‌లో సమంత రూత్ ప్రభుది నాడ్' మ్యాగజైన్ కోసం 2026 సంచిక కోసం నిర్వహించిన ఫోటోషూట్‌లో సమంత రూత్ ప్రభు మెరిశారు. ఈ ఫోటోషూట్‌కు సంబంధించిన చిత్రాలను, పోస్టులను అభిమానులు పంచుకుంటున్నారు. ఈ చర్చలలో వారు సమంత రూత్ ప్రభు2 ను ట్యాగ్ చేస్తూ, సమంత రూత్ ప్రభు, మరియు సమంత వంటి హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు.

Rowdy Janardhan: ప్రతిభగల దర్శకులందరితో వర్క్ చేయాలనుంది : విజయ్ దేవరకొండరౌడీ జనార్థన్ విజయ్ దేవరకొండ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపింది చిత్రసీమ. మా ప్రియమైన విజయ్ దేవరకొండ కు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ బన్నీ వాస్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అతను నిజంగా ఒక అపురూపమైన వ్యక్తి. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నీకున్న ఆ పట్టుదల, ఆ పిచ్చి అంతా కలిసి ఒక సంచలనాత్మక బ్లాక్‌బస్టర్‌గా మారాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. రౌడీ జనార్థన్, రణబాలి చిత్రాలకు శుభాకాంక్షలు అంటూ పేర్కొన్నారు.

రాయవలస నచ్చితే తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి: కార్తీక్ జయంతికార్తిక్ జయంతి ని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ RaysuN ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ “రాయవలస”. ఈ చిత్రాన్ని గోపీ కృష్ణ జె నిర్మించగా మహిళా దర్శకురాలు రాధిక జయంతి దర్శకత్వం వహించారు. “Love Tied by Fate” అనే ట్యాగ్‌లైన్ వస్తున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజు మేకర్స్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు. యంగ్ హీరో ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.

మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ నిర్మించిన రావు బహదూర్ చిత్రం డేట్ ప్రకటనసూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ జిఎంబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, వెర్సటైల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. వెంకటేష్ మహా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా కథ, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.

