సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పనున్న టీవీకే చీఫ్ విజయ్
టీవీకే చీఫ్ విజయ్ సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పనున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ అఖండ విజయం సాధించడంతో విజయ్ పూర్తిగా సినిమాలకు బైబై చెప్పనున్నారు. 2024 ఏప్రిల్ నెలలో టీవీకేను ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో జననాయగన్ సినిమాలో విజయ్ నటించారు. ఇదే ఆయన చివరి చిత్రం అని ప్రకటించారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే ఇంటర్నెట్లో లీక్ అయ్యింది.
దీంతో ఆ సినిమా నిర్మాతలకు భారీ నష్టం ఏర్పడింది. దీంతో మళ్లీ సినిమాల్లో నటించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే అనూహ్యంగా ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించడంతో విజయ్ తిరిగి సినిమాల్లో నటించేది లేదని నిర్ణయించుకున్నారు. జన నాయగన్ సినిమా నిర్మాతలను ఆదుకునేందుకు వేరే మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు.