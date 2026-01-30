తమిళనాడులో విజయ్ స్వతంత్ర్యంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే.. పోల్ ఏం చెప్తోంది?
ఇండియా టుడే, సి-ఓటర్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన తాజా మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ సర్వే, రాబోయే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో అధికారంలో ఉన్న ఇండియా కూటమికి భారీ విజయం లభిస్తుందని అంచనా వేసింది. ఈ సర్వే ప్రకారం, స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని కూటమి రాష్ట్రంలోని 39 లోక్సభ స్థానాలకు గాను 38 స్థానాలను గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. డీఎంకే- కాంగ్రెస్ కూటమి ప్రతిపక్ష ఎన్డీఏకు పెద్దగా అవకాశం ఇవ్వదని అంచనా వేయబడింది.
ఓట్ల వాటా పరంగా, ఇండియా కూటమి 45 శాతం ఓట్లను సాధిస్తుందని అంచనా వేయబడిం. ఇది గత సంవత్సరం 47 శాతంతో పోలిస్తే స్వల్పంగా తక్కువ. ఈ స్వల్ప తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ, ఈ కూటమి ఎన్నికల రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తుందని సర్వే సూచిస్తుంది.
ఎన్డీఏ కేవలం ఒక స్థానానికి పరిమితం అవుతుందని అంచనా. దాని ఓట్ల వాటా 41 శాతం నుండి 33 శాతానికి పడిపోతుందని సర్వే తేల్చింది. ఈ క్షీణతకు ప్రధాన కారణం విజయ్ ప్రభావమేనని సర్వే పేర్కొంది. తలపతి విజయ్ తమిళగ వెట్రి కళగం ఆవిర్భావం స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపింది.
ఇతరుల ఓట్ల వాటా 2024లో 12 శాతం నుండి 22 శాతానికి గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ 22 శాతంలో, దాదాపు 15 శాతం విజయ్ పార్టీకి వెళ్తుందని సర్వే అంచనా వేసింది. ఇది అతని రాజకీయ ప్రవేశంపై పెరుగుతున్న ఆసక్తిని హైలైట్ చేస్తుంది. అయితే, విజయ్ పార్టీ అధికార కూటమిని బలహీనపరచడం కంటే ప్రతిపక్ష ఓట్లను చీల్చే అవకాశం ఉందని కూడా సర్వే పేర్కొంది.
ఇండియా కూటమి ఓటు బ్యాంకుపై పెద్దగా ప్రభావం పడదని అంచనా. అధికార పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో భారీ విజయం సాధించబోతోందని 'మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్' సర్వే ముగించింది. విజయ్ స్వతంత్రంగా ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తే నష్టాలను ఎదుర్కోవచ్చని కూడా ఇది సూచిస్తుంది.