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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (22:36 IST)

నిన్న ఆర్టీసీ బస్సులో జర్నీ... నేడు మారథాన్ రన్.. సీఎం విజయ్ అదుర్స్ (video)

Thalapathy Vijay
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (22:28 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (22:36 IST)
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Thalapathy Vijay
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా తన తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించిన తమిళ సూపర్ స్టార్  విజయ్, బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచే చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. గురువారం చెన్నైలో ఆయన ఒక ప్రభుత్వ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. కొలత్తూరుకు వెళ్లేందుకు బస్సు టికెట్ కొనుగోలు చేస్తూ చిల్లర కరెక్టుగా కండెక్టర్‌కు చెల్లించారు. ఈ బస్సు ప్రయాణానికి సంబంధించిన దృశ్యాలను విజయ్ స్వయంగా రికార్డ్ చేయగా, ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. 
 
అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ముఖ్యమంత్రి సామాన్యుల బాట పట్టడం అభినందనీయమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా అంటే శుక్రవారం, విజయ్ మరో కార్యక్రమంతో ప్రజల మధ్యకు వచ్చారు. సామాన్య ప్రజలతో కలిసి మారథాన్ పరుగులో పాల్గొనడం ద్వారా చెన్నై వీధుల్లో మరో ఆసక్తికరమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. 
 
మాదకద్రవ్యాల వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, కొత్త ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ప్రజలతో కలిసి మారథాన్‌లో పాల్గొన్నారు. చెన్నై నడిబొడ్డున జరిగిన ఈ మారథాన్‌లో విజయ్ ముందు పరుగెత్తగా, సాధారణ ప్రజలు ఆయనను అనుసరించారు. 
 
విజయ్ గత సినీ నేపథ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాల్లో సినిమాటిక్ శైలి లేదా ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది; ఇది రోజురోజుకూ స్పష్టమవుతోంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రి దాదాపు ప్రతిరోజూ ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ, ప్రజలకు అత్యంత అందుబాటులో ఉండటం ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన, సానుకూలమైన విషయమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. 
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