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నిన్న ఆర్టీసీ బస్సులో జర్నీ... నేడు మారథాన్ రన్.. సీఎం విజయ్ అదుర్స్ (video)
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా తన తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించిన తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్, బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచే చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. గురువారం చెన్నైలో ఆయన ఒక ప్రభుత్వ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. కొలత్తూరుకు వెళ్లేందుకు బస్సు టికెట్ కొనుగోలు చేస్తూ చిల్లర కరెక్టుగా కండెక్టర్కు చెల్లించారు. ఈ బస్సు ప్రయాణానికి సంబంధించిన దృశ్యాలను విజయ్ స్వయంగా రికార్డ్ చేయగా, ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
Thalapathy Vijay
అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ముఖ్యమంత్రి సామాన్యుల బాట పట్టడం అభినందనీయమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా అంటే శుక్రవారం, విజయ్ మరో కార్యక్రమంతో ప్రజల మధ్యకు వచ్చారు. సామాన్య ప్రజలతో కలిసి మారథాన్ పరుగులో పాల్గొనడం ద్వారా చెన్నై వీధుల్లో మరో ఆసక్తికరమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది.
మాదకద్రవ్యాల వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, కొత్త ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ప్రజలతో కలిసి మారథాన్లో పాల్గొన్నారు. చెన్నై నడిబొడ్డున జరిగిన ఈ మారథాన్లో విజయ్ ముందు పరుగెత్తగా, సాధారణ ప్రజలు ఆయనను అనుసరించారు.
విజయ్ గత సినీ నేపథ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాల్లో సినిమాటిక్ శైలి లేదా ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది; ఇది రోజురోజుకూ స్పష్టమవుతోంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రి దాదాపు ప్రతిరోజూ ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ, ప్రజలకు అత్యంత అందుబాటులో ఉండటం ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన, సానుకూలమైన విషయమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
Vijay runs marathon on world anti-drug day!— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 26, 2026
Tamil Nadu CM C. Joseph Vijay flagged off the 'Start Run, Stop Drugs' awareness run in Chennai on the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking pic.twitter.com/LOMJrHqDEh
హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ అభిమానులు, వీడియో
సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం చిత్రం హిట్ టాక్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో సమంతను దేవత అంటూ చిత్రానికి పనిచేసిన పలువురు సభ్యులు కొనియాడారు. ఇక ఆమె అభిమానులు అయితే హారతి పళ్లెంలో కర్పూరం వెలిగించి.. హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ హారతి ఇచ్చి దిష్టి తీశారు. వారి అభిమానానికి సమంత కళ్లు చమర్చాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లికి త్రిష, ఖాళీగా పక్కసీటు, అది ఎవరికోసం?
తమిళ నటి ఖుష్బూ, దర్శకుడు సుందర్ల కుమార్తె అవంతిక వివాహం అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోహీరోయిన్లు తమ కుటుంబాలతో హాజరయ్యారు. ఇదిలావుంటే ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో త్రిష కూర్చుని వుంది, ఆమెకి కుడిప్రక్కన ఓ కుర్చీ ఖాళీగా కనబడుతోంది. బహుశా అది దళపతి విజయ్ కోసం అయి వుంటుందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఇక త్రిషకు ఎడమ వైపున మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ కూర్చున్నారు. అదే వరుసలో నాగ్ దంపతులు, వెంకీ దంపతులు కూర్చున్నారు.
Sree Vishnu: ఫస్ట్ 25 టికెట్స్ ఎవరు కొంటే వారికి మరొక టికెట్ ఫ్రీ ఇస్తాం :శ్రీవిష్ణు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఇటీవల గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర థ్యాంక్యూ మీట్ ను హీరో శ్రీ విష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
Kajal Aggarwal :పురుగు మందుల పేరుతో జరిగే అన్యాయాలపై లాయర్ పోరాటమే ది ఇండియా స్టోరీ
కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయాస్ తల్పడే ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘ది ఇండియా స్టోరీ: స్లో పాయిజన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్’ టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం (పెస్టిసైడ్ ఫార్మింగ్) వల్ల సమాజంపై పడుతున్న తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఈ చిత్రం ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. రోజూ కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ సమస్యపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ సినిమా లక్ష్యం.