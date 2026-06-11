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  4. That is not ill-gotten wealth; my wife earned ₹8 crore through a sewing machine, claimed the official, leaving the anti-corruption officers shocked
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (22:11 IST)

ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా రూ. 3 కోట్లు ఆర్జిస్తే, కుట్టుపని చేసి అతడి భార్య రూ. 8 కోట్లు సంపాదించిదట?!!

ACB raids on MP Govt employee assets
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (22:11 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (22:16 IST)
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లంచగొండి అధికారులు తమ అవినీతి బండారం బైటపడగానే దాన్ని తప్పించుకునేందుకు రకరకాల మార్గాలు వెతుక్కుని పెట్టుకుంటారు. అట్లాంటి ఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ జాయింట్ డైరెక్టరుగా పనిచేస్తున్న లక్ష్మీనారాయణ్ ఆస్తులపై లోకాయుక్త సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ సోదాల్లో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు వెలుగుచూసాయి. వాస్తవానికి ఆయనకు వచ్చే జీతభత్యాలు, వ్యవసాయ వనరులు అన్నీ కలుపుకుని వచ్చే ఆదాయం సుమారుగా రూ. 2.8 కోట్లుగా అంచనా వేసారు.
 
కానీ ఆయన ఆస్తుల విలువ రూ. 10.83 కోట్లుగా తేలింది. అధికంగా కనబడుతున్న 8 కోట్లకు లెక్కజెప్పమని అడిగితే ఆయన చెప్పిన లెక్క విని అధికారులు షాక్ తిన్నారు. అదేమిటంటే... ఆ 8 కోట్ల రూపాయలను తన భార్య కుట్టుమిషన్ ద్వారా దుస్తులు కుట్టి, అల్లికలు అల్లి ఆర్జించినట్లు చెప్పాడు. ఆమె ఏదయినా కంపెనీ స్థాపించి ఆర్జించిందని చెప్పినా నమ్మకం కుదరవచ్చు కానీ ఆమె ఒక్కతే కుట్టుమిషన్ ద్వారా అంత డబ్బు ఆర్జించిందని చెప్పడంతో అధికారులు ఇక లోతుగా కూపీ లాగడం ప్రారంభించారు. ఈ వ్యవహారం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.
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ఐవీఆర్

Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్

Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.

సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి

సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవిదిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి, నిధి అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొనియాడారు. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు 'సింగ్ గీతం' పేరుతో ఓ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 12వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.

Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్

Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.

Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?

Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.

రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్

రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్‌‍పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.