పెళ్లైన 3 రోజులకే విడాకులు కోరిన వధువు, కారణం ఇదేనంటూ ఫిర్యాదు
పెళ్లయిన 3 రోజులకే ఓ నవ వధువు విడాకులు కోరింది. తను పెళ్లాడిన వ్యక్తి శారీరకంగా అసమర్థుడనీ, దాంపత్య సుఖానికి పనికిరాడని, ఆ విషయాన్ని స్వయంగా అతడే తనతో చెప్పినట్లు ఆమె చెప్పింది. దీనితో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తూ, తాము పెళ్లి సమయంలో ఇచ్చిన కట్నకానుకలతో సహా పెళ్లికి అయిన ఖర్చు మొత్తం తిరిగి ఇచ్చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తోంది పెళ్లికూతురు కుటుంబం.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని గోరఖ్ పూర్ లోని ఇండస్ట్రియల్ డెవలెప్మెంట్ అథారిటీలో ఇంజినీరుగా పనిచేస్తున్న 25 ఏళ్ల సహజన్వాలాలోని సంపన్న రైతు కుటుంబానికి చెందిన యువకుడితో యువతికి నవంబర్ 28న పెళ్లయింది. డిశెంబరు 1న ఫస్ట్ నైట్ ఏర్పాటు చేసారు. శోభనం రోజున పెళ్లికుమారుడు కాస్త వింతగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించాడు.
తను సంసారానికి పనికిరాననీ, కేవలం పెళ్లి మాత్రం చేసుకున్నాననీ, దాంపత్య సుఖం ఇవ్వలేనంటూ వధువుతో చెప్పేసాడు. ఈ మాట విన్న వధువు షాక్ తిన్నది. విషయాన్ని తన తండ్రికి చెప్పింది. వధువు తండ్రి నేరుగా వెళ్లి కుమార్తెను ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి వరుడు విషయమై వారి తల్లిదండ్రులకు తెలిపాడు. వరుడుకి వైద్య పరీక్షలు చేయించగా అతడు తండ్రి కాలేడు అని రిపోర్ట్ వచ్చింది. దీనితో తాము ఇచ్చిన కట్నకానుకలు తిరిగి ఇవ్వాలంటూ వధువు కుటుంబం డిమాండ్ చేసింది. ఈమేరకు పెద్దల సమక్షంలో రాజీ కుదుర్చుకున్నట్లు సమాచారం.