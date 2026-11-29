డీ-లిమిటేషన్ బిల్లుపై వెనకడుగు లేదు : సోనియా బృందానికి స్టాలిన్ స్పష్టీకరణ
డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే లేదని డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆదివారం తనను కలిసి కాంగ్రెస్ పూర్వ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ సారథ్యంలో తనను కలిసి ఇండి కూటమి నేతలకు తేల్చి చెప్పారు. దీంతో డీలిమిటేషన్ బిల్లు పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందడం నల్లేరుపై నడకలా మారింది.
చెన్నైలో సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గే, మమతా బెనర్జీలతో సహా ఇండి కూటమిలోని అగ్ర నాయకులంతా కలిసి కట్టుగా వచ్చి ఎంకే స్టాలిన్తో ఆదివారం ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. వీరిమధ్య కేవలం ఓ గంట పాటు జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి. గంటసేపు జరిగిన ఈ కీలక సమావేశం ముగిసిన వెంటనే, తమ పార్టీ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని డీఎంకే అధినేత ఎం.కె.స్టాలిన్ స్పష్టం చేశారు.
పార్లమెంటులో ఈ డీలిమిటేషన్ బిల్లు విఫలమైతే, తమిళనాడు ప్రస్తుతం అనుభవిస్తున్న కనీస రక్షణను కూడా శాశ్వతంగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఆయన వివరించారు. ఈ విధంగా, బిల్లుకు మద్దతు ఉపసంహరించుకోవాలన్న ఇండి కూటమి నాయకుల విజ్ఞప్తిని స్టాలిన్ నిస్సందేహంగా తిరస్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమి బలహీనతను స్టాలిన్ బహిరంగంగా ఎత్తి చూపారు. "డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడం తప్ప మాకు మరో మార్గం లేదు. ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని పార్టీలు ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిపాదనను ముందుకు తీసుకురాలేదు" అని స్టాలిన్ చెప్పడంతో కూటమి నాయకులు నివ్వెరపోయారు. బిల్లును వ్యతిరేకించాలని తమపై ఒత్తిడి తేవడం తప్ప, దక్షిణ రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని కాపాడటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వద్ద ఎటువంటి నిర్దిష్ట ప్రణాళిక గానీ, పరిష్కారం గానీ లేదని ఆయన ఆ పార్టీపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు.
ఏప్రిల్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లును తాము ఏ కీలక డిమాండ్ల కోసం వ్యతిరేకించామో, వాటన్నింటినీ కొత్త సవరణ బిల్లులో లిఖితపూర్వకంగా పొందుపరుస్తామని స్టాలిన్ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా, 1971 జనాభా ఆధారంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో సీట్లను 50 శాతం పెంచడం వల్ల లోక్సభలో తమిళనాడు వాటా 7.18 శాతం నుంచి 7.21 శాతానికి పెరుగుతుందని, ఇది 2024 నుంచి డీఎంకే చేస్తున్న నిరంతర పోరాట ఫలితమని ఆయన వివరించారు. భావోద్వేగాలను పక్కనపెట్టి, వాస్తవిక దృక్పథంతో చూస్తే, ఈ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడమే తమిళనాడు, దక్షిణ రాష్ట్రాల ఉత్తమ ప్రయోజనాలకు అనుకూలమని స్టాలిన్ ముగించారు.